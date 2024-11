Transferts - PSG : Coup de tonnerre, une offre est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En manque de solutions cette saison au poste d'avant-centre, le PSG est annoncé sur les traces du buteur canadien Jonathan David, qui arrive en fin de contrat avec le LOSC. Mais Olivier Létang, le président du club nordiste, annonce peut-être un énorme rebondissement dans ce dossier puisqu'il indique que David dispose d'une offre de prolongation au LOSC. Coup dur en perspective pour le PSG ?

C'est un fait, le PSG peine à se monter efficace sur le plan offensif depuis le début de sa campagne actuelle de Ligue des Champions. Entre la blessure de Gonçalo Ramos en août et le très faible temps de jeu accordé par Luis Enrique à Randal Kolo Muani, le club manque de solutions au poste de buteur. C'est la raison pour laquelle le PSG est déjà annoncé avec insistance sur les traces de Jonathan David (24 ans), le buteur canadien du LOSC, qui présente l'avantage d'être libre en fin de saison. Mais cette piste pourrait finalement être complètement relancée...

Un renfort arrive au PSG, il prépare du lourd https://t.co/pH20VWQQJk pic.twitter.com/xwrMzZPbLN — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« Il a une offre de prolongation entre les mains »

Invité de l'After Foot sur RMC Sport mercredi soir, Olivier Létang a évoqué sans détour l'avenir de Jonathan David. Et le président du LOSC relance totalement le feuilleton en révélant l'existence d'une offre de prolongation : « La situation de Jonathan est super simple. On est très heureux de l’avoir avec nous (…) Jonathan, bien évidemment qu’il a aujourd’hui une offre entre les mains du club de prolongation. La balle est dans son camp, il va revenir de sélection, on s’est vu avant la trêve, on s’était vu avant la précédente trêve. On parle. Jonathan a dit : « Le LOSC c’est mon club, j’y ai passé 5 ans » », confie Létang.

« Il restera avec nous. C’est un joueur important »

« On a beaucoup d’échanges là-dessus, sur le fait qu’il puisse rester avec nous. Jonathan ne partira pas au mois de janvier, il restera avec nous. C’est un joueur important. On va l’avoir avec nous jusqu’en mai, pour terminer la saison. On a des objectifs, on veut gagner, se qualifier pour des compétitions européennes, gagner des titres. Il aime le club », poursuit le président du LOSC. Le PSG pourrait donc être contrarié dans ses grands projets avec Jonathan David...