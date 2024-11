Mercato : L’OM tente un buteur XXL, l’annonce surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps à la recherche d'un nouveau buteur lors du dernier mercato estival, l'OM avait tenté sa chance avec Jonathan David qui arrive en fin de contrat avec le LOSC. Une révélation signée Daniel Riolo mercredi soir dans l'After Foot, mais de son côté, le président lillois Olivier Létang a préféré botter en touche au moment d'évoquer ce dossier David à l'OM.

Avec les départ de Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha, l'OM a dû renouveler son secteur offensif lors du dernier mercato et s'est mis en quête de son nouveau grand attaquant. Le club phocéen a finalement misé gros pour attirer Elye Wahi en provenance du RC Lens (25M€ + 5M€ de bonus), mais initialement, la direction de l'OM avait d'autres plans et ciblait un autre buteur en provenance du Nord de la France.

L'OM voulait David

En direct dans l'After Foot sur RMC Sport mercredi soir, Daniel Riolo a indiqué que l'OM avait tout tenté durant le mercato pour recruter Jonathan David (24 ans), le buteur canadien du LOSC : « David a été approché par l’OM l’été dernier, sauf que l’OM ne pouvait pas se le payer. L’OM a parlé avec son agent », révèle Riolo.

Létang nie l'information

Olivier Létang, le président du LOSC, a directement répondu à ces révélation de Daniel Riolo et a tempéré l'information : « Je ne sais pas, l’OM ne m’a jamais contacté. Je n’ai pas cette information », indique Létang. Reste donc à démêler le vrai du faux dans ce dossier.