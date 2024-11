Mercato - Paris FC : Une légende du PSG reçoit une réponse pour son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on avait notamment connu Raï sous le maillot du PSG, le voilà depuis quelques mois maintenant comme ambassadeur du Paris FC. Un rôle qu’il occupera toujours d’ici quelques semaines ? Avec le futur rachat du PFC, on s’est interrogé sur l’avenir de Raï. Antoine Arnault a évoqué le sujet ce mercredi.

Bientôt racheté par la famille Arnault et le groupe Red Bull, le Paris FC s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Un nouveau projet où une place attend Raï ? Le Brésilien est aujourd’hui ambassadeur du PFC et avec ce projet qui se prépare, son avenir est incertain. « On aura le temps de discuter dans les prochains mois. Mais ce qui est sûr, c’est que je me sens très bien dans ce club », avait notamment fait récemment savoir la légende du PSG.

« Quelqu'un que j'ai beaucoup admiré »

Ce mercredi, au cours d’un entretien accordé à RMC, Antoine Arnault a évoqué le cas de Raï. Le futur actionnaire majoritaire du Paris FC a alors fait savoir concernant le Brésilien : « Raï est déjà ambassadeur du club. Il l'est depuis de longs mois maintenant et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. Je l'ai vu gagner plein de titres avec Paris, je le connais à distance depuis longtemps mais bien depuis quelques semaines ».

« Il est bien évidemment le bienvenu pour nous aider »

« Je le connais un petit peu mieux personnellement et c'est quelqu'un qui a ces valeurs, c'est une légende du football parisien donc il est bien évidemment le bienvenu pour nous aider. C'est un très bon ambassadeur du club », a-t-il ajouté. Raï est fixé.