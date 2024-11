Cherki : L’OM fait un très joli cadeau au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu de la situation de l'OL, une vente de Rayan Cherki durant le mercato d'hiver pourrait être une solution envisagée par les Gones afin de récupérer un joli chèque. Le PSG serait d'ailleurs prêt à revenir à la charge durant le mois de janvier. Et les Parisiens ne devraient pas être confrontés à la concurrence de l'OM qui ne sera pas en mesure de lâcher 30M€.

Comme l'été dernier, l'avenir Rayan Cherki pourrait de nouveau faire parler durant le mercato d'hiver. Alors que le PSG avait trouvé un accord avoisinant les 15M€ avec l'OL, mais le transfert n'avait pas abouti. Et la situation a largement évolué. D'une part, le joueur a retrouvé du temps de jeu, mais surtout, il a prolongé son contrat jusqu'en 2027. Forcément, cela va impacter son prix puisqu'il serait désormais valorisé à environ 30M€, et surtout, l'OL a besoin de vendre compte tenu de sa situation financière. Par conséquent, le PSG pourrait revenir à la charge pour Rayan Cherki. Et les Parisiens ne devrait pas être embêtés par l'OM.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Le PSG prêt à relancer Cherki ?

En effet, Thibaud Vézirian a été interrogé sur la possibilité que l'OM tente de recruter Rayan Cherki cet hiver alors qu'un renfort de son profil pourrait être réclamé par Roberto De Zerbi. Mais sa réponse est catégorique. « Cherki à l’OM à la place de Carboni ? Ça serait une bonne pioche, mais à mon avis, l’OM n’a pas 30M€ à mettre sur Cherki », lâche le journaliste à l'occasion de son live sur sa chaîne Twitch.

«L’OM n’a pas 30M€ à mettre sur Cherki»

« Cherki, c’est la vraie bonne affaire de Lyon cet été. Il a resigné et là, il a le meilleur niveau de sa carrière depuis 2 mois. Cherki, pour Lyon, ça peut être l’aubaine du mois de janvier d’arriver à la vendre 40M€ et tu peux bien entamer ton opération désendettement avec lui », ajoute Thibaud Vézirian.