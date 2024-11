Transferts : Cherki va faire une grande annonce au PSG ?

Thomas Bourseau

Entre le PSG et l’OL, il se pourrait que le dossier Rayan Cherki revienne sur la table dans les semaines à venir. Confronté à une crise économique sans précédent et à une obligation de générer des fonds par des ventes, l’Olympique Lyonnais pourrait apaiser sa situation grâce à un transfert de Cherki. Ce qui n’aurait pas manqué d’alarmer le Paris Saint-Germain, mais l’international espoir français de 21 ans ne verrait pas cela du même œil. Explications.

Le 21 septembre dernier, l’OL annonçait la prolongation de contrat de Rayan Cherki, à présent lié au club de sa vie jusqu’en juin 2026, quelques semaines seulement après son transfert avorté dans un premier temps au PSG qui avait proposé une indemnité de 15M€ à l’Olympique Lyonnais, puis au Borussia Dortmund. Cette saison, le milieu offensif de 21 ans a enfin pu s’imposer dans l’effectif olympien et enchaîne les titularisations en signant deux buts et trois passes décisives.

Dos au mur, l’OL pourrait être contraint de vendre Cherki

A 21 ans, Rayan Cherki a fait son trou au Groupama Stadium. Mais ironie du sort, l’OL est confronté à une sérieuse crise économique. Si sérieuse que le club lyonnais a été provisoirement sanctionné par la DNCG d’une relégation administrative en Ligue 2 pour la saison prochaine si jamais un meilleur équilibre financier n’était présenté à la Direction nationale du contrôle de gestion. Au passage, la commission a mis en place une interdiction de recrutement pour l’OL. Dans l’obligation de vendre pour apaiser la situation, le club lyonnais pourrait se tourner vers Cherki en dernier recours selon L’Équipe.

Rayan Cherki refuse de partir de l’OL pour le moment, pas de transfert au programme au PSG ou ailleurs

Toutefois, selon les informations de L’Équipe, Rayan Cherki serait le seul décisionnaire de son avenir et ne sera pas poussé vers la sortie par la direction de l’OL quand bien même la situation économique du club soit plus que critique et que l’international espoir français dispose d’une valeur marchande importante. Si le Paris Saint-Germain décidait de miser sur Cherki, il faudrait que le joueur soit en adéquation avec l’idée d’un départ de l’Olympique Lyonnais, ce qui ne serait pas à l’ordre du jour à l’instant T en marge du mercato hivernal.