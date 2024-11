Kylian Mbappé au Paris FC, Hanouna annonce un transfert XXL

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Kylian Mbappé, les premiers mois au Real Madrid sont loin d’être idylliques. A 25 ans, le numéro 9 merengue traverse actuellement la période la plus compliquée de sa carrière et ça se tendrait au sein de la Casa Blanca. Au point que cela impacte l’avenir de Mbappé à la fin de la saison ? Cyril Hanouna verrait notamment Mbappé signer… au Paris FC.

Leader de Ligue 2, le Paris FC s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. En effet, cela sera officialisé d’ici peu, le club parisien va être racheté par la famille Arnault et le groupe Red Bull. De quoi faire passer le PFC dans un autre monde et compte tenu de l’argent qui sera injecté, certains se mettent déjà à rêver de transferts XXL. De plus, compte tenu des liens entre Mbappé et les marques du groupe Arnault, une arrivée future au Paris FC est déjà évoquée.

« Si ça se passe mal, il ira autre part »

Mais pour le moment, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid, où il est sous contrat jusqu’en 2029. Mais voilà qu’il pourrait ne pas s’y éterniser. En effet, sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna a assuré : « Mbappé va finir la saison, on verra bien. Et si ça se passe mal, il ira autre part ».

« Je le verrais bien aller au Paris FC »

Kylian Mbappé quittera-t-il le Real Madrid après seulement un an ? Si oui, où pourrait-il poser ses valises ? Cyril Hanouna le voit bien rejoindre le Paris FC : « Moi, je le verrais bien aller au Paris FC. Jamais de la vie ? Mais qu’est-ce que vous en savez ? ».