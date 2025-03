Cyclisme : Le coup de semonce du lieutenant de Van Aert

Alexandre Higounet

Au sortir d’un premier week-end flandrien un peu en-dedans de l’équipe Visma-Lease A Bike, Matteo Jorgenson, le lieutenant principal de Wout Van Aert, qui a lui été au niveau contrairement à son leader, n’a pas hésité à prendre la parole. Des mots qui laissent deviner une ambition revue à la hausse.

Au sortir d’un premier week-end flandrien plutôt moyen pour la Visma-Lease A Bike, surtout marqué par le niveau plutôt inquiétant affiché par le leader Wout Van Aert, qui est apparu à la limite lors des temps forts du Het Nieuwsblad, et même un ton en-dessous de son principal lieutenant Matteo Jorgenson, des interrogations demeurent autour de l’équipe hollandaise.

« Dans l’équipe, ça ne colle pas encore »

Après l’arrivée de Kuurne-Brussel-Kuurne, Matteo Jorgenson n’a d’ailleurs pas hésité à lancer un petit coup de semonce sur le niveau global de l’équipe, déclarant au micro de Sporza dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Comme toujours, je suis heureux d’avoir traversé le week-end d’ouverture sans encombre. Je me sentais bien et fort. Je suis confiant pour Paris-Nice, mais en tant qu’équipe, nous pouvons encore nous améliorer pour les classiques à venir. Dans quel domaine devons-nous nous améliorer ? Je n’ai pas besoin de le dire publiquement. Ça ne colle pas encore. Il nous manque un peu de coeur dans notre équipe, mais je m’attends à une bonne saison. Nous n’avons pas gagné mais nous pouvons encore réussir notre printemps. C’est mieux que de commencer en fanfare et de disparaître ensuite ».

Une façon de se projeter comme leader

Derrière ce coup de semonce du coureur américain, il n’est pas difficile d’imaginer qu’il se projette de plus en plus en tant que leader, appelant son équipe à élever son niveau pour être en mesure d’apporter du soutien dans les moments chauds de la course. Une ambition qui peut se comprendre compte tenu des éléments peu rassurants apportés jusqu’à maintenant par Wout Van Aert, qui est pour l’instant loin du niveau requis pour espérer lever les bras sur le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix face à Pogacar et Van der Poel.