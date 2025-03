Marion Rousse, son rendez-vous avec deux hommes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Marion Rousse est sur tous les fronts. Ancienne cycliste professionnelle, elle est désormais directrice du Tour de France Femmes depuis 2022. Mais ce n'est pas tout. En effet, elle s'est imposée comme une figure de son sport à la télévision puisqu'il entame sa neuvième saison comme consultante sur France Télévisions. D'ailleurs, elle donne déjà rendez-vous dimanche pour Paris-Nice qu'elle commentera aux côtés de ses deux fidèles acolytes Laurent Jalabert et Alexandre Pasteur.

Marion Rousse donne rendez-vous pour Paris-Nice

Sur Instagram, Marion Rousse a effectivement officialisé qu'elle repartait pour une neuvième saison sur France Télévisions. Et cela commence dès dimanche avec Paris-Nice : « C’est l’heure de remettre un dossard pour la team France Televisions. Impatiente. Déjà ma 9e saison avec eux/avec vous. Bref, rendez-vous dimanche pour Paris-Nice ». Marion Rousse sera donc aux commentaires aux côtés de Laurent Jalabert et Alexandre Pasteur.

Une nouvelle émission pour Marion Rousse

Mais ce n'est pas tout puisque depuis le 1er février, Marion Rousse a entamé une nouvelle carrière, à savoir celle d'animatrice. L'ancienne championne de France est effectivement à la tête de sa propre émission "la vie à vélo" : « Il y a quelques semaines, elle évoquait d'ailleurs ce nouveau rôle : Le vélo est l’élément central de l’émission, mais on sort totalement de l’aspect professionnel – compétition, classement, performances, etc. Ce magazine est également une invitation au voyage. À travers différentes régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Grand Est et Provence-Alpes-Côte d’Azur… On part à travers la France, à la rencontre de gens qui ont une histoire à raconter autour du vélo. Les récits sont différents et passionnants. Je fais la connaissance d’hommes et de femmes qui ont chacun une approche singulière du deux-roues. Exemple : un groupe de jeunes qui dans une démarche écologique est parti pendant neuf mois faire le tour de l’Europe à vélo. Je suis également allée à la rencontre de Clément, qui a créé un vélo-truck avec lequel il propose ses propres pizzas. J’ai aussi rencontré un couple de Brestois qui roule en tandem car la femme est malvoyante. Il y a également des histoires de passionnés de vélos vintage ou bien des adeptes du BMX… »