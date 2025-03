Marion Rousse : «J'aime ses formes», la longue histoire d'amour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme tous les samedis dans son émission "la vie à vélo", Marion Rousse part à la rencontre de passionné de vélo. Cette semaine, l'ancienne cycliste professionnelle s'est arrêtée à à Châtellerault afin de rencontrer Jérôme, Enrique et Pascal qui se sont lancés dans la restauration des vélos Sutter. Une longue histoire d'amour.

C'est désormais un rendez-vous hebdomadaire pour Marion Rousse. La directrice du Tour de France Femmes a effectivement sa propre émission diffusée tous les samedis sur France 3 : "la vie à vélo". Et cette fois-ci, elle est allée à la rencontre de Jérôme, Enrique et Pascal, trois adeptes des vélos de la marque Sutter. A Châtellerault, les trois amis récupèrent et réparent ces vélos de la marque mythique. Et ils le vivent comme une longue et belle histoire.

«J’aime bien cette forme»

« Un jour, j’ai vu un ancien vélo comme celui-ci et je me suis dit, c’est joli, j’aime bien cette forme, j’en voudrais bien un ! Alors, j'ai ramassé des pièces pour en remonter un à l’identique, et c’est comme ça que c’est venu. C’est comme ça que j’ai été touché par le virus de la petite reine. J’aime bien les vide-greniers, on trouve parfois de belles pièces », confie ainsi Enrique au micro de France 3.

«Nous n’excluons personne»

De son côté, Jérôme est également amoureux de son métier. « Il ne faut pas abîmer la peinture, pas abîmer la transmission. Il y a des pièces qui sont assez rares à retrouver donc on essaie de faire attention avec certains modèles ! », confie-t-il à son tour, avant de poursuivre : « Nous n’excluons personne. Parfois, des collectionneurs viennent rouler avec des vélos à 5 000 euros, et juste à côté, un cycle à 20 euros… » Marion Rousse a donc une nouvelle fois déniché des passionnés pour son émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.