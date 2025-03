Marion Rousse fidèle, le mariage qui marche

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Marion Rousse, ancienne championne de France sur route, a su s'imposer comme une figure incontournable du cyclisme à la télévision. Directrice du Tour de France féminin depuis 2022, elle continue également de commenter les épreuves masculines pour France Télévisions. Fidèle au groupe depuis neuf saisons, la compagne de Julian Alaphilippe entame une nouvelle année au micro avec Paris-Nice ce week-end.

« Déjà ma 9e saison avec eux »

Sur Instagram, la consultante a d’ailleurs donné le coup d’envoi de cette nouvelle saison au micro. « C’est l’heure de remettre un dossard pour la team FranceTelevision. Impatiente. Déjà ma 9e saison avec eux/avec vous. Bref, RDV dimanche pour Paris-Nice », a écrit Marion Rousse, avec quelques clichés de son aventure sur le service public. L’épreuve se déroulera du 9 au 16 mars 2025.

« J'aime aller au contact des gens et je parle facilement »

Avec France Télévisions, c’est donc un mariage qui marche, et Marion Rousse n’a pas mis longtemps à trouver sa place dans sa nouvelle maison comme elle l’expliquait au Parisien dès 2019. « Au début, je me suis dit qu'une fille qui commente le vélo, ça peut être bizarre. J'avais tort. J'ai d'abord réussi, sur Eurosport, à me faire apprécier d'un public de spécialistes. Mais sur France Télévision, je me suis à nouveau demandé si j'arriverais à parler à un public plus généraliste. Ma priorité, c'est que personne ne dise : On a mis une blonde à la télé pour faire joli mais elle n'y connaît rien. Aujourd'hui, je crois que j'étais nulle d'avoir ces craintes. Il n'y a eu que de la bienveillance autour de moi, confiait-elle à l’époque. Je suis parfois mal à l'aise tellement il y a de gentillesse. J'aime aller au contact des gens et je parle facilement. Alexandre Pasteur (NDLR : le journaliste qui commente la course) m'a dit : Tu as vraiment été adoptée. Je crois vraiment que les gens m'aiment bien. » Sa fidélité avec France Télévisions prouve effectivement que Marion Rousse s’est parfaitement intégrée.