Cyclisme : Pogacar livre une information décisive

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien qu’il a accordé à l’occasion de l’émission Bartoli Time sur RMC, Tadej Pogacar pourrait bien avoir livré une information décisive au sujet de sa participation à Paris-Roubaix dès cette saison. Explication.

Les semaines passent, et l’incertitude règne toujours autour de la participation de Tadej Pogacar à Paris-Roubaix, une incertitude savamment orchestrée par les dirigeants du Team UAE depuis qu’ils ont fait filtrer des images du champion slovène en train de réaliser une grosse sortie d’entraînement sur le parcours de l’Enfer du Nord, et ce dans l’idée de jeter le doute dans l’esprit de ses concurrents.

« La décision sera prise après Milan San Remo »

A l’occasion d’un entretien accordé à Bartoli Time sur RMC, rapporté par cyclismactu.net, Pogacar a maintenu l’incertitude : « Il y a toujours une chance. On verra. Laissons la surprise. J’adore vraiment la course. Je pensais que c’était trop dur pour moi mais quand j’ai fait la reconnaissance, j’ai vu que je pouvais. (…) Je dois dire que cela a attiré mon attention. Peut-être dans un futur proche, oui il y a une grosse chance que je prenne le départ. Je ne peux pas dire cette année ou celle d’après… Cette année ? Je ne peux pas le dire, non ».

Pourquoi trancher au sortir de Milan San Remo ?

Cependant, derrière l’écran de fumée qu’il entretient autour de son choix de participer ou non à la reine des classiques, le leader slovène a tout de même consenti à livrer une information, loin d’être anodine : « Si je suis en forme, peut-être, je pourrais essayer. Je pense que la décision sera prise après Milan-San Remo ». Alors que l’on pouvait légitimement s’attendre à ce que Tadej Pogacar prenne une décision au dernier moment, au sortir du Tour des Flandres, il devrait donc faire son choix quinze jours avant, après Milan San Remo. Comment l’interpréter ? Cela tend à laisser penser que Pogacar a en fait arrêté la décision de prendre le départ de Paris-Roubaix, sinon il aurait probablement attendu jusqu’au dernier moment pour trancher, mais qu’il attend de voir où il en est physiquement sur Milan San Remo pour la confirmer. En clair, seule une mauvaise prestation sur Milan San Remo, laissant supposer un état de forme moins dominateur que l’an dernier, pourrait l’inciter à se détourner de l’Enfer du Nord cette saison.