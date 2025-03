Marion Rousse, le virus annoncé à la télévision !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En plus d’être consultante pour France Télévisions et directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse est depuis quelques semaines maintenant présentatrice. En effet, sur France 3, la compagne de Julian Alaphilippe a sa propre émission, La vie à vélo. Et c’est à l’occasion de celle-ci qu’un « virus » particulier a été partagé à Marion Rousse.

Chaque semaine, sur France 3, lors de son émission La vie à vélo, Marion Rousse voyage à travers la France pour raconter de nouvelles histoires. Et voilà que le nouveau rendez-vous de la compagne de Julian Alaphilippe a été donné du côté de la Vienne, à Châtellerault. C’est à cette occasion que Marion Rousse a fait la rencontre de Jérôme, Enrique et Pascal, eux qui partagent une passion pour le moins rare, celle pour les vélos Sutter.

Marion Rousse : Alaphilippe annonce une autre histoire d’amour !

➡️ https://t.co/f4t4sDQaSl pic.twitter.com/OpqSwjK5UO — le10sport (@le10sport) February 18, 2025

« C’est comme ça que j’ai été touché par le virus de la petite reine »

Pour l’émission de Marion Rousse diffusée sur France 3, c’est Enrique qui a notamment parlé de sa passion pour les vélos Sutter. Touché par ce « virus », il a alors raconté : « Un jour, j’ai vu un ancien vélo comme celui-ci et je me suis dit, c’est joli, j’aime bien cette forme, j’en voudrais bien un ! Alors, j'ai ramassé des pièces pour en remonter un à l’identique, et c’est comme ça que c’est venu. C’est comme ça que j’ai été touché par le virus de la petite reine ».

« Le vélo et rencontrer des gens »

C’est cette nouvelle histoire qui est donc racontée dans l’émission de Marion Rousse. Désormais présentatrice, l’ancienne championne de cyclisme confiait à propos de ce nouveau challenge : « Comment cette nouvelle émission est-elle née ? La maison de production m’a appelée pour évoquer ce projet, qui regroupait ce que j’aimais : le vélo et rencontrer des gens. Tous vouent une passion particulière au cyclisme. Je pense notamment à ces jeunes qui ont traversé l’Europe à vélo. Je n’avais jamais assumé un rôle d’animatrice. Cela m’a permis de me mettre un peu en danger, de voyager à travers la France et de découvrir son patrimoine ».