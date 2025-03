«Charmante», la belle rencontre avec Marion Rousse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En juillet prochain, le Tour de France femmes passera par Guéret. Mais voilà qu’avant ce rendez-vous, Marion Rousse, directrice de la compétition, a pu avoir un avant-goût de la Creuse à l’occasion du Salon de l’Agriculture. En effet, la compagne de Julian Alaphilippe a fait un passage sur le stand du département français et ça s’est visiblement bien passé.

Plus que quelques heures maintenant pour profiter du Salon de l’Agriculture à la Porte de Versailles à Paris. Cette année encore, les visiteurs ont été au rendez-vous et parmi eux, on a notamment pu voir une certaine Marion Rousse. L’ancienne cycliste professionnelle a fait un tour remarqué dans le Salon de l’Agriculture. La directrice du Tour de France femmes s’est notamment arrêté sur le stand du département de la Creuse, là où passera le peloton féminin en juillet prochain à l’occasion de la Grande Boucle.

« C’est quelqu’un de charmant »

A cette occasion, Marion Rousse a ainsi pu échanger avec de nombreuses personnes. Valérie Simonet fait partie de celles-ci. Et pour La Montagne, la présidente du conseil départemental a raconté sa rencontre la compagne de Julian Alaphilippe, confiant notamment : « Notre marque de fabrique en Creuse, c’est de faire collectif. Nous sommes capables de nous mobiliser tous ensemble pour réaliser de grands événements dans notre département ! (…) Elle s’est intéressée à tout, elle est allée voir chacun de nos producteurs pour discuter avec eux, c’est quelqu’un de charmant qui a un regard bienveillant sur un territoire comme le nôtre ».

Une grosse cote au Salon de l’Agriculture

Le Parisien en a également dit plus sur la visite de Marion Rousse au Salon de l’Agriculture, où elle était notamment accompagnée par Christian Prudhomme, lui qui dirige le Tour de France hommes. Il a alors été rapporté la grosse cote de popularité de l’ancienne championne de France de cyclisme. « A l’épreuve des selfies dans le salon, Marion Rousse est du niveau de Tadej Pogacar : elle écrase tout le monde et n’arrête pas de poser », peut-on notamment lire à propos de Marion Rousse.