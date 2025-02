Marion Rousse, la récompense tant attendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présidente du Tour de France Femmes, Marion Rousse en a profité pour remettre un prix très attendu par les participants, à savoir celui de la plus belle fresque des routes de la Grande Boucle 2024. Présente au Salon de l'agriculture, l'ancienne cycliste professionnelle a ainsi récompensé la FDSEA de l’Aube en compagnie du reste du jury.

Sur les routes du Tour de France, les fans rivalisent d'imagination pour animer les étapes. Cela a même donné lieu a un concours organisé par la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles) et le Tour de France. Plus agriculteurs ont participé en créant de magnifiques fresques. Et le vainqueur a été désigné, il s'agit de FDSEA de l’Aube, qui s'est donc vu remis le prix par un jury composé par Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, de Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes avec Zwift, et de Christian Prudhomme directeur du Tour de France.

Le lauréat de la plus belle fresques est connu

« Le Salon de l'Agriculture, c’est aussi l’occasion de mettre en lumière des partenariats forts ! Aujourd’hui, nous avons eu le plaisir de célébrer la remise des prix des fresques 2024, dans le cadre de notre collaboration avec la Caravane du Tour de France. Un partenariat qui symbolise la rencontre entre l’agriculture, le sport et l’engagement local. Un grand bravo à tous les lauréats ! Un récap complet à venir, mais en attendant, c’est un moment de fierté pour la FNSEA et pour tous ceux qui œuvrent à la promotion de nos belles régions », écrit la FNSEA sur son compte Instagram.

Palmarès 2024

1er prix : FDSEA de l’Aube

2ème prix : FDSEA de Saône-et-Loire

3ème prix ex-aequo : FDSEA du Cantal

3ème prix ex-aequo : FDSEA des Vosges

Prix spécial Raymond Poulidor : FDSEA du Doubs