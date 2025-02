La nouvelle Marion Rousse sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Fille de Frank Vandenbroucke et compagne de Tim Merlier, Cameron Vandenbroucke est la nouvelle consultante cyclisme pour la RTBF en Belgique. Alors qu'elle se met à rêver d'une carrière à la Marion Rousse, aujourd'hui consultante pour France Télévisions, l'ancienne cycliste belge s'est confiée sur ce nouveau défi à la télévision pour elle.

A 33 ans, Marion Rousse a parfaitement réussi à sa reconversion. Ancienne cycliste professionnelle, la compagne de Julian Alaphilippe est aujourd'hui consultante et présentatrice sur France Télévisions, tout en assumant le rôle de directrice du Tour de France femmes. Une carrière qui en fait rêver certaines. C'est le cas de Cameron Vandenbroucke. Fille de Frank Vandenbroucke et compagne de Tim Merlier, elle vient de débuter comme consultante pour la RTBF et a notamment confié : « Une carrière à la Marion Rousse, c’est un rêve ».

« Je pense connaître assez le vélo pour en parler »

Rêvant donc de suivre les traces de Marion Rousse, Cameron Vandenbroucke travaille désormais pour la RTBF. Un challenge à propos duquel elle s'est confiée pour la chaine belge. Et Cameron Vandenbroucke a alors fait savoir : « Ce que je peux apporter ? J’ai de l’expérience dans ce milieu-là, je l’ai vu sous différents angles. En étant la fille de Franck, en faisant moi-même un peu de vélo et maintenant en étant la copine d’un cycliste professionnel. Je pense connaître assez le vélo pour en parler. C’est intéressant d’avoir une présence féminine surtout à l’heure actuelle, c’est de plus en plus important. On voit que le vélo féminin se développe et il y a de plus en plus de femmes dans ce milieu-là ».

« Tout tourne autour de ça à la maison »

« Ce que représente le vélo dans ma vie ? Ça a toujours fait partie intégrante de ma vie depuis toute petite. Et maintenant encore plus qu’avant, c’est le métier de Tim. Tout tourne autour de ça à la maison que ce soit au niveau des repas. Il faut cuisiner en fonction de Tim, l’organisation c’est en fonction de Tim. Tout est en fonction du vélo, des courses. C’est une grande partie de ma vie », a poursuivi Cameron Vandenbroucke, à qui on souhaite bien évidemment une carrière à la Marion Rousse.