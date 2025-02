Cyclisme : Pourquoi Pogacar ne laisse rien passer...

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar vient de remporter largement le Tour de l’UAE pour sa reprise de la compétition, avec deux victoires d’étape à la clé, certaines dents grincent au sein du peloton devant son appétit vorace l’amenant à remporter la moindre étape à sa portée. Mais l’attitude du leader du Team UAE répond en fait à une stratégie bien précise. Analyse.

Tadej Pogacar a commencé la saison 2025 là où il avait laissé l’édition 2024, en remportant le Tour UAE pour sa reprise de la compétition, avec deux victoires d’étapes à la clé. Une nouvelle fois, le leader slovène a largement dominé les débats, comme sur la dernière étape qu’il est allée décrocher avec plus de 30 secondes d’avance sur le deuxième.

« Tadej, Calmos, laisse en un peu aux autres »

A l’arrivée, le leader du Team UAE a commenté, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Il y avait un vent de travers, donc c'était bien de créer un peu de chaos dans le groupe. Pour nous, les coureurs du classement général, nous devions être très prudents, toujours essayer. Au début, je ne pensais pas que nous serions coopératifs dans le groupe, mais nous sommes allés jusqu'à l'arrivée. Pour moi, c'était une très bonne journée. Cela ne me dérangerait pas d'y aller doucement dans la montée et de me rafraîchir tout le temps. (…) Je ne voulais pas être surpris ou contre-attaqué ou quoi que ce soit d'autre, alors c’était mieux d'aller à mon propre rythme jusqu'au sommet ».

Une attitude qui répond à une stratégie bien précise...

Pour autant, la domination totale de Pogacar n’a pas manqué de susciter quelques grincements au sein du peloton, où l’on estime qu’à partir du moment où la victoire finale lui est acquise, il pourrait se contenter d’accompagner les meilleurs pour laisser la victoire d’étape. Un sentiment relayé entre les lignes par l’ancien coureur Nicolas Fritsch, à l’occasion de son édito pour l’émission Bistrot-Vélo sur Eurosport : « Tadej, calmos, laisse en un peu aux autres ». Seulement le choix de Pogacar de remporter toutes les étapes lui permettant de faire la différence ne doit rien au hasard. En agissant de la sorte, le champion slovène poursuit une stratégie bien précise, visant à matraquer mentalement ses adversaires afin qu’ils prennent le départ des courses avec l’idée qu’ils n’ont aucune chance de l’emporter. Une stratégie qui offre à Pogacar un avantage important. On comprend mieux l’ampleur du phénomène en lisant la réaction de Giulio Ciccone, troisième du Tour UAE : « Comme d’habitude, Tadej se bat pour toutes les étapes où il peut gagner, même celles où il essaie des trucs que personne n’attend. On connaît son niveau, alors terminer sur le podium est pour nous une réussite ».