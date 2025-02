Julian Alaphilippe raconte sa première fois !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 32 ans, Julian Alaphilippe a entamé un nouveau chapitre de sa carrière. Après avoir quitté le Soudal Quick-Step, le compagnon de Marion Rousse s'est engagé avec Tudor. Alors qu'on attend de voir le Français sur les grands rendez-vous, il était dernièrement aligné sur le Tour de l'Algarve. Une première pour Alaphilippe qui faisait également ses débuts officiels avec sa nouvelle équipe. Et les bilans sont positifs.

Julian Alaphilippe en a donc fini avec le Soudal Quick-Step et le voilà désormais chez Tudor. Courtisé par beaucoup d'équipes, le Français a choisi la formation suisse dirigée par Fabian Cancellara. Le compagnon de Marion Rousse a ainsi rejoint un nouveau projet et pour Alaphilippe, les débuts étaient du côté du Portugal. A 32 ans, il s'est aligné pour la première fois au Tour de l'Algarve.

« Je suis vraiment content »

Alors que le Tour de l'Algarve a été remporté par Jonas Vingegaard, Julian Alaphilippe s'est lui classé 20ème à 2 minutes 37 du Danois. Suite à ce rendez-vous au Portugal, le coureur Tudor a raconté sa première fois. Rapporté par CyclismActu, Alaphilippe a alors confié : « Je me suis donné à fond ! C'était la dernière étape, je n’avais pas grand-chose à gagner, donc je voulais juste me faire plaisir et vraiment tout donner. C'était aussi la première fois que je roulais sur mon nouveau vélo de contre-la-montre, donc je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire, mais globalement, je suis vraiment content de ma semaine. C'était important de faire des efforts, de retrouver du rythme après deux semaines de stage ».

« Bien récupérer avant Paris-Nice »

« Je pense que maintenant, l’objectif principal est de bien récupérer avant Paris-Nice. Mais oui, je suis vraiment satisfait. On a pris des automatismes avec l’équipe, et même si Alberto a malheureusement été déclassé du sprint, on n’était pas loin de remporter une étape. Donc, franchement, on peut être contents de notre semaine », a poursuivi Julian Alaphilippe, tourné vers son prochain objectif : Paris-Nice.