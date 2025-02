Cyclisme : Un enjeu secret pour Tadej Pogacar

Alexandre Higounet

A l’occasion du Tour UAE, qui marquait son retour à la compétition, Tadej Pogacar jouait beaucoup plus que la victoire finale au classement général : la poursuite de son emprise psychologique sur le peloton mondial. Et l’objectif a bel et bien été rempli…

Dans le clan Pogacar, on a bien compris que la domination du Slovène sur le peloton mondial est devenue autant sportive que psychologique. Et qu’elle durera d’autant plus longtemps que l’aspect psychologique jouera à plein, à savoir que ses adversaires prendront le départ d’une course avec la conviction qu’ils n’ont aucune chance de l’emporter.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

« C’est un message pour dire ‘’je suis prêt’’ »

Fort de ce constat, les dirigeants du Team UAE n’ont de cesse d’entretenir cet ascendant psychologique. C’est en ce sens qu’il a fallu comprendre le record Strava établi par Pogacar à l’entraînement sur le Coll dell Rates quelques jours après que Vingegaard s’y soit filmé en plein effort. De même, il était important que la reprise du champion slovène lors du Tour UAE soit marquée par une victoire sans contestation. Ce fût le cas, avec deux victoires d’étape au passage. A l’arrivée, Mauro Gianetti, le manager général de l’équipe UAE, n’a pas évacué l’idée du matraquage psychologique sur les adversaires dans les colonnes de L’Equipe : « Tadej est bien, je l’ai trouvé très solide cette semaine. Il a confirmé ce qu’on avait vu à l’entraînement. Donc c’est peut-être un message pour dire ‘’Je suis prêt’’ ».

« On connaît le niveau de Tadej, alors… »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les concurrents de Pogacar sur le Tour UAE ont bien reçu le message, et que l’emprise psychologique du champion slovène marche à plein régime. Il suffit pour s’en convaincre de lire la réaction du grimpeur italien Giulio Ciccone, déjà très heureux de terminer à la troisième place au général final : « Comme d’habitude, Tadej se bat pour toutes les étapes où il peut gagner, même celles où il essaie des trucs que personne n’attend. On connaît son niveau, alors terminer sur le podium est pour nous une réussite ».