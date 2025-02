Dopage - Pogacar : Malaise totale, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il sort d'une saison absolument incroyable durant laquelle il paraissait imbattable, Tadej Pogacar n'a jamais réussi à calmer les doutes qui l'entourent concernant les accusations de dopage. Jean-René Bernaudeau, manager de TotalEnergies, confirme d'ailleurs le malaise autour du Slovène qui peine à trouver les arguments pour démentir les accusations.

La saison 2024 de Tadej Pogacar restera dans les annales du cyclisme comme une des plus réussies de l'histoire. Cependant, comme à chaque fois qu'un coureur assomme la concurrence, les accusations de dopage ne sont jamais loin, et le Slovène n'y a pas échappé. S'il dément à chaque fois qu'il en a l'occasion, Tadej Pogacar n'a toutefois jamais réellement prouvé qu'il était propre, comme le regrette Jean-René Bernaudeau, manager de TotalEnergies.

Marion Rousse : Alaphilippe annonce une autre histoire d’amour !

➡️ https://t.co/f4t4sDQaSl pic.twitter.com/OpqSwjK5UO — le10sport (@le10sport) February 18, 2025

Pogacar, les doutes sont confirmés

« Il n’y a aucune raison pour que cesse la domination de Pogacar. Je reconnais qu’il fait le spectacle avec beaucoup de charisme, mais aussi pas mal de doutes sur la nature de ses performances. Par rapport à cette domination, j’aimerais qu’il nous donne des garanties pour que notre sport en sorte grandi », lâche-t-il dans une interview accordée au Quotidien du Sport, avant de poursuivre.

«J’aimerais qu’il nous donne des garanties»

« Dans le combat que nous menons pour plus de crédibilité et d’attractivité, c’est à lui de nous donner des raisons de croire en ses performances. Ceci dit, je l’aime bien parce qu’il a une belle gueule et véhicule une image moderne et sympa du cyclisme », ajoute Jean-René Bernaudeau. En novembre dernier, Tadej Pogacar tentait de se justifier en assurant qu'il « y aura toujours de la jalousie, des soupçons, je ne peux rien faire contre ça », regrettant que son sport souffre encore de l'image salie par certains coureurs dans le passé : « Le cyclisme est victime de son passé lorsque des coureurs faisaient tout pour être meilleurs, quitte à risquer leur santé et leur vie ».