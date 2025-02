Julian Alaphilippe : Coup de foudre en Espagne après Marion Rousse !

Thomas Bourseau

Nouvelle saison pour une nouvelle vie. Julian Alaphilippe repart de zéro en changeant d'équipe. Avec des coéquipiers de Tudor Pro Cycling, le double champion du monde s'est rendu à Tenerife, île des Canaries où il a pu se ressourcer puis s'entraîner dans un cadre pour lequel il n'a pas pu faire autrement que s'y éprendre.

Cette semaine pendant le Tour d'Algarve, Julian Alaphilippe représente ses nouvelles couleurs de Tudor Pro Cycling, l'équipe suisse qu'il a rejoint après des années chez Quick-Step. Avant de se lancer ce nouveau challenge, le coureur tricolore s'est exilé le temps de plusieurs semaines aux Canaries sur l'île de Tenerife.

«J’ai adoré l’endroit»

Accompagné de ses nouveaux coéquipiers comprenant notamment Marc Hirschi comme souligné par Sports.fr, Julian Alaphilippe est parti s'entraîner sur l'île espagnole autour du volcan Teide. Un cadre qui a fait fondre le mari de Marion Rousse, ancienne coureuse et actuelle directrice du Tour de France des femmes.

« J’ai adoré, déjà j’ai pu bien m’entraîner deux semaines après avoir eu la grippe. Partir au soleil m’a fait beaucoup de bien, c’était la première fois que j’y allais, j’ai adoré l’endroit. Parce qu’il y a moyen de travailler correctement dans tous les domaines, que ce soit des longues montées, mais aussi en bas au niveau de la mer ». a commencé par affirmer le double champion du monde en interview pour Ouest-France.

«J’étais vachement sensible à ça»

Mais ce n'est pas tout. Julian Alaphilippe a pu profiter du travail d'Alberto Contador, vainqueur du Tour de France en 2007 et en 2009, qui a oeuvré pour la rénovation des routes de Tenerife. Un constat d'ailleurs effectué par Alaphilippe dans des propos rapportés par Sports.fr. « Ce sont vraiment des belles routes, puis les paysages sont magnifiques. Moi j’ai toujours été attiré par les volcans, la nature et tout, et là d’être en plein milieu d’un parc naturel protégé, je me suis senti chanceux, en fait. J’étais vachement sensible à ça ». Force est de constater qu'Alaphilippe a apprécié son séjour espagnol de pré-saison. Reste à savoir s'il portera ses fruits pour ses objectifs de cette année.