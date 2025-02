Julian Alaphilippe trompé à l'étranger, la scène lunaire !

Thomas Bourseau

Le Tour d'Algarve a donné son grand départ mercredi. Et pour lancer cette 51ème édition, Julian Alaphilippe et plusieurs coureurs en lice ont été trompés par les panneaux et indications des organisateurs en empruntant une mauvaise route lors du dernier kilomètre de la première étape portugaise. Annulation de la course après son terme. Pour le Jour 2, Alaphilippe s'est confié sur ses ambitions.

Julian Alaphilippe a connu une journée bien étrange mercredi au Portugal. Pour la première étape du 51ème Tour d'Algarve, les spectateurs ont assisté à un spectacle peu banal. Pour les derniers efforts de la course, le peloton des coureurs s'est scindé en deux parties et ce, à cause d'une mauvaise compréhension de la signalisation.

😮 Incroyable ! Une bonne partie du peloton se trompe de route dans le final de la 1re étape du Tour de l'Algarve et c'est Filippo Ganna, du bon côté des barrières, qui s'impose ! #LesRP pic.twitter.com/ooZPOdTusq — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 19, 2025

Stupeur à Lagos, le peloton s'est scindé en deux à cause de la signalisation

Sur les routes de Lagos, pour le dernier kilomètre avant la ligne d'arrivée, une erreur de trajectoire a été effectuée par un grand nombre de coureurs. Résultat, ils sont pour la plupart partis à droite au lieu d'aller à gauche. De quoi permettre à Filippo Ganna (Ineos) de franchir la ligne d'arrivée en premier. Comme rapporté par La Montagne, Romain Combaud (Team Picnic) fut l'un des rares compétiteurs à emprunter la bonne route. Au contraire de Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling) ou encore Romain Bardet (Picnic PostNL) qui ont suivi Jordi Meeus (Red Bull) qui a donc remporté un sprint factice du mauvais côté de la rambarde et de la route.

«L'étape d'aujourd'hui peut me convenir»

Les organisateurs du Tour d'Algarve ont dans les heures qui ont suivi ce qui pro quo pris la décision d'annuler la première étape du Tour. Pour cette nouvelle journée et étape programmée ce jeudi, Julian Alaphilippe est prêt à jouer sa carte après avoir été trompé par la signalisation des routes portugaises comme beaucoup d'autres coureurs avec lui. « L'étape d'aujourd'hui peut me convenir.Je rentre d'altitude avec un stage à Ténérife, tout s'est bien passé. J'ai beaucoup de courses intéressantes à mon programme, même si je ne serai pas au Circuit Het Nieuwsblad pour l'ouverture en Belgique ». a confié le leader de Tudor Pro Cycling et mari de Marion Rousse à L'Avenir.