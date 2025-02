Marion Rousse : Alaphilippe annonce une autre histoire d’amour !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs années que Marion Rousse et Julian Alaphilippe sont en couple, eux qui ont d’ailleurs eu un enfant ensemble. Mais à côté de cela, de nombreux Français aiment également l’actuel coureur de la formation Tudor. En effet, Alaphilippe jouit d’une cote de popularité énorme dans l’Hexagone. Une histoire d’amour sur laquelle s’est prononcé le principal intéressé.

A 32 ans, Julian Alaphilippe est aujourd’hui l’un des chouchous du public français, si ce n’est celui qui dispose de la plus grande cote de popularité dans l’Hexagone. Grâce à ses performances et son style, le compagnon de Marion Rousse a réussi à gagner le coeur des fans. Une histoire d’amour à propos de laquelle Alaphilippe a été interrogé. Et dans des propos accordés à Ouest France, le double champion du monde s’est confié sur cette popularité énorme auprès des Français.

Marion Rousse revit et révèle sa passion du vélo ! Découvrez son nouveau projet sur France 3 qui promet de vous emmener loin 🚴‍♀️

➡️ https://t.co/CVlStSgKwS pic.twitter.com/ePKJrYEfuv — le10sport (@le10sport) February 10, 2025

« J’ai toujours une relation spéciale avec le public »

En parallèle de son histoire d’amour avec Marion Rousse, Julian Alaphilippe est également aimé des Français. Et à ce propos, le coureur de la formation Tudor a confié : « Comment je vis la popularité, le fait d’être le coureur français préféré du public ? Il y a aussi d’autres coureurs français qui sont aimés par le public. Je n’aime pas me considérer comme le plus aimé… Je suis content d’avoir transmis surtout des émotions. C’est aussi ça, le sport. J’ai toujours une relation spéciale avec le public car je crois qu’ils ont suivi mes belles victoires mais aussi quand j’en ai chi** ou quand ça n’a pas marché ».

« Je ne m’attendais pas à vivres autant d’émotions »

Julian Alaphilippe a fait vibrer le public français a de multiples occasions. Ça avait notamment été le cas lors du Tour de France 2019. Porteur du maillot jaune pendant 14 jours, on l’imaginait déjà le ramener sur les Champs-Elysées. Alaphilippe a finalement craqué face à Egan Bernal, mais ce n’est pas pour autant qu’il a des regrets. « Des regrets de n’avoir jamais joué le général du Tour au moins une fois ? Non. A la limite, j’aurais peut-être dû le tenter en 20219, mais je ne pouvais pas le savoir avant, et c’est trop facile de le dire maintenant. Je ne m’attendais pas à vivres autant d’émotions, et même avec le recul, je sais que ça aurait été difficile (de gagner le Tour cet été-là). Mais les années d’après, ça aurait été encore plus compliqué de jouer le général, donc non, zéro regret ! », a-t-il expliqué.