Paul Pogba trahi par son entourage ?

Axel Cornic

Bien avant ses problèmes extra-sportifs et sa suspension pour dopage, la carrière de Paul Pogba faisait du surplace. La faute à des nombreuses blessures qui ont miné le Champion du monde 2018, qui a joué son dernier match officiel le 3 septembre 2023 avec la Juventus, en Serie A.

Considéré comme l’un des meilleurs milieux des années 2010, Paul Pogba a totalement disparu de la circulation. Sa carrière a été stoppée par des nombreuses blessures et surtout, par une suspension de 18 mois pour dopage. Une période noire qui s’est récemment terminée, puisque l’international français qui peut à nouveau jouer au football avec le rêve fou de disputer la Coupe du monde 2026.

« Tous les joueurs ont des services à côté, qu’ils déploient en marge des clubs »

A en croire le compte rendu de l’enquête menée, Pogba aurait ingéré un médicament qui lui avait été conseillé par une personne extérieure à la Juventus, qu’il avait personnellement contactée. Une erreur assez grossière, mais beaucoup trop répandue. « Le foot est comme ça aujourd’hui. Tous les joueurs ont des services à côté, qu’ils déploient en marge des clubs » a expliqué Daniel Riolo, auprès du magazine GQ. « Ils emploient des gens pour leur préparation physique, leur diététique, leur mental mais aussi pour leur protection ou même comme coiffeur ou secrétaire ».

« On peut se demander s’il n’y a pas un risque de blessure... »

Et cet entourage toxique n’aurait pas seulement influé sur cette affaire de dopage selon le journaliste et éditorialiste de RMC Sport ! « On peut se demander s’il n’y a pas un risque de blessure quand ce genre de prépa individualisée s’ajoute à celle du club » fait remarquer Riolo. « En l’occurrence, Pogba s’est quand même beaucoup blessé dans sa carrière... ». Depuis la saison 2018/2019, la carrière de Paul Pogba a en effet été jalonnée de nombreuses blessures plus ou moins grave qui l’ont empêché de s’exprimer à Manchester United, puis à la Juventus.