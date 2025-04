Cherki : La révélation qui va rendre fous les Algériens !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En grande forme en ce moment, Rayan Cherki suscite énormément d'intérêt pour les clubs comme pour les sélections. A 21 ans, le Lyonnais n'a pas encore fait ses débuts avec l'Equipe de France, lui qui a également la possibilité de représenter l'Algérie, pays d'origine de sa maman. Mais son choix est fait et malgré les tentatives pour l'attirer, c'est avec les Bleus qu'il veut évoluer.

Formé à l'OL où il a gravi les échelons à une vitesse impressionnante, battant au passage des records de précocité, Rayan Cherki attend désormais avec impatience la prochaine étape : l'Equipe de France. L'attaquant est déjà passé par les équipes de jeunes et poursuit sa route avec les Espoirs, remportant même la médaille d'argent lors des derniers Jeux olympiques avec le collectif de Thierry Henry. Si on pensait qu'une arrivée en Algérie est possible, Rayan Cherki a fait son choix et ce n'est pas Djamel Belmadi, ancien sélectionneur, qui va le faire changer d'avis.

Djamel Belmadi a tenté de convaincre Cherki

Comme le révèle La Gazette du Fennec, qui s'intéresse à l'actualité du football algérien, Rayan Cherki a été approché directement par Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie entre 2018 et 2024. Le média rapporte que ce dernier s'est rendu à Lyon pour rencontrer les parents du joueur, notamment sa maman qui est d'origine algérienne. Mais cette rencontre s'est avérée infructueuse puisque Rayan Cherki n'a pas donné suite, son tempérament un peu explosif ne jouant pas non plus en sa faveur.

Cherki met la pression à Deschamps

Même s'il a déjà fait son choix entre la France et l'Algérie, Rayan Cherki souhaite continuer à mettre ce doute dans l'esprit de tout le monde pour mettre la pression sur Didier Deschamps et l'Equipe de France. Le jeune Lyonnais attend de faire ses grands débuts avec les Bleus et il sait aussi que les Algériens font preuve d'un intérêt grandissant le concernant. La Gazette du Fennec évoque la possibilité de le voir débarquer chez les Bleus face à l'Espagne début juin en Ligue des nations.