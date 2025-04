Rayan Cherki, sa prochaine équipe annoncée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une nouvelle performance XXL avec l’OL jeudi soir face à Manchester United en Europa League, Rayan Cherki a encore une fois conquis les observateurs. Et Emmanuel Petit, en direct sur RMC Sport, assure que Didier Deschamps doit absolument faire découvrir l’équipe de France à Cherki le plus rapidement possible.

Du haut de ses 21 ans, Rayan Cherki n’en finit plus d’impressionner cette saison. Le jeune crack de l’OL comptabilise 12 buts et 18 passes décisives en 39 matchs cette saison (toutes compétitions confondues), et son futur international continue de faire couler beaucoup d’encre puisque Cherki a le choix entre l’équipe de France et l’Algérie.

« Un joueur exceptionnel »

En direct dans l’émission Rothen S’enflamme sur RMC Sport jeudi, Emmanuel Petit s’est enflammé pour Rayan Cherki : « Quand on dit qu'en Angleterre, ils ne le suivent pas, c'est un mensonge hors de commun dans la mesure où le championnat français est quand même le vivier du championnat anglais depuis deux décennies. Donc ils suivent très bien, sans le dire ouvertement. Ils savent très bien que Cherki est en train de réaliser sa meilleure saison et que c'est un joueur exceptionnel et surtout hors norme », lâche l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France, avant d’interpeller Didier Deschamps sur la nécessité de sélectionneur Rayan Cherki le plus vite possible chez les Bleus.

Cherki réclamé en équipe de France

« Les joueurs comme ça, ça n'existe quasiment plus dans le football moderne. C'est un joueur de transition, un joueur capable de déclencher les actions. Et surtout, c'est un joueur qui manque cruellement en équipe de France. Donc j'espère que Didier va pouvoir le sélectionner en vue de la Coupe du monde dans un peu plus d'un an pour pouvoir l'intégrer. Il fera un bien fou au milieu de terrain, dans la créativité, dans cette capacité à déclencher les actions, à créer les espaces, à se trouver dans les petits espaces et les défenses vraiment concentrées », poursuit Emmanuel Petit. Reste à savoir si Cherki sera effectivement retenu prochainement en équipe de France…