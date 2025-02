Le corps de Marion Rousse : elle dévoile son secret !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne championne de France sur route, Marion Rousse est l'un des visages principaux du cyclisme à la télévision depuis quelques années. Depuis peu, elle a maintenant sa propre émission sur le sujet et elle n'hésite pas à promouvoir la pratique du vélo quand elle le peut. La directrice du Tour de France féminin est revenue sur les bienfaits du vélo dans le quotidien.

Consultante à la télévision depuis des années à la suite de son arrêt de carrière très précoce, Marion Rousse est aujourd'hui une figure importante pour le développement du cyclisme en France, en particulier le cyclisme féminin. A cette occasion, elle est souvent interrogée à propos de la pratique du vélo. Début février, son émission La vie à vélo a fini par voir le jour sur France 3.

« Le vélo contribue au bien-être »

A 33 ans, la compagne de Julian Alaphilippe peut s'appuyer sur sa longue expérience d'athlète pour inciter les gens à poursuivre la pratique du vélo. « Pour ma part, il contribue au bien-être. J’ai commencé le vélo très tôt, à l’âge de 6 ans. Sa pratique m’a permis de mieux connaître mon corps, mes limites, de me sentir bien dans ma tête et dans ma peau » déclare-t-elle dans une interview disponible sur le site de France Télévisions plus tôt ce mois-ci.

« C’est pour moi un moment de liberté »

Si le vélo occupe une grande place dans la vie des Français aujourd'hui, Marion Rousse ne cesse de promouvoir cette pratique qui fait du bien au corps et à la tête d'après elle. « C’est un moyen de locomotion pratique que j’apprécie. J’aime bien prendre mon vélo pour me déplacer au quotidien – emmener par exemple mon fils à l’école… C’est pour moi un moment de liberté. Tu prends aussi conscience que tu n’as pas besoin d’aller très loin pour découvrir de superbes endroits, pourquoi pas en famille ? » poursuit l'ancienne championne.