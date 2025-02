Marion Rousse, la nouvelle histoire d'amour

Pierrick Levallet

En 2025, Marion Rousse a démarré une nouvelle vie. L’ancienne cycliste professionnelle présente désormais l’émission "La vie à vélo" sur France 3. L’occasion pour la patronne du Tour de France Femmes de faire de nouvelles rencontres, toujours sur le thème du vélo. Elle a notamment croisé le chemin de quelqu’un qui partage une véritable histoire d’amour... avec le BMX !

Nouvelle année, nouvelle vie pour Marion Rousse. La patronne du Tour de France Femmes s’est lancée dans la présentation en 2025. L’ancienne cycliste professionnelle anime l’émission "La vie à vélo" sur France 3. Cette nouvelle aventure lui permet de partir à la rencontre de nouvelles personnes, toujours sur le thème du vélo. La compagne de Julian Alaphilippe a d’ailleurs récemment croisé le chemin d’un véritable passionné de BMX, Nicolas Bernède.

Marion Rousse, sa nouvelle rencontre dans son émission

« Le BMX, c'est des petites roues, c'est des roues en 20 pouces. Et ça nous permet de faire des figures. Donc, ça permet de rouler, mais de s'amuser également en même temps. On s'entraîne beaucoup, on a des casques... Du moment qu'on arrive à tenir sur un vélo, qu'on est un petit peu courageux, ou qu'on veut essayer quelque chose, tout le monde peut réussir. Pour pratiquer le BMX, il faut juste avoir envie d'essayer toujours essayer, tomber, se relever, continuer d'essayer » a d’ailleurs expliqué ce dernier, interrogé pour l’émission de Marion Rousse sur France 3.

«Si on y va progressivement, ce n'est pas dangereux»

« À partir de l'adolescence, j'ai commencé à beaucoup voyager, en liaison avec le BMX. C'est à la fois mon sport et un moyen de locomotion. Ça nous permet de visiter des villes. Ça nous permet de rencontrer des gens qui ont la même passion grâce à ce petit vélo. [...] Si on y va progressivement, ce n'est pas dangereux. Mais ce n'est pas plus dangereux qu'un autre sport. Il faut juste mettre son casque et y aller à son rythme » a ensuite ajouté Nicolas Bernède.