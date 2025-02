Cyclisme : La seule chance de Van Aert pour le Tour des Flandres

Alexandre Higounet

Alors qu’il n’a toujours pas remporté le Tour des Flandres dans sa carrière, Wout Van Aert pourrait voir son rêve de l’emporter contrarié par l’avènement du duo Van der Poel-Pogacar. Le leader belge de la Visma-Lease A Bike pourrait au final n’avoir qu’une seule chance de gagner. Explication.

Malgré son statut de grand coureur mondial, Wout Van Aert n’est pas encore parvenu à lever les bras sur Paris-Roubaix et le Tour des Flandres, la course de ses rêves. Au fil des années, le sujet devient de plus en plus sensible pour le leader de la Visma-Lease A Bike, qui entraperçoit désormais la perspective terrible de ne jamais les gagner.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

« Il faudra qu’il s’accroche »

Particulièrement le Tour des Flandres, qui non seulement colle moins à son profil que Paris-Roubaix mais où il trouve désormais Tadej Pogacar sur sa route en plus de Mathieu Van der Poel. A l’occasion d’un podcast relayé par la RTBF, le journaliste belge Rodrigo Beekens relève la difficulté de la tâche pour Van Aert : « Pour le Tour des Flandres, le problème, c'est que non seulement il retrouvera son meilleur ennemi, Mathieu Van der Poel, mais il y aura aussi Tadej Pogacar. Comment trouver une solution ? Il est mieux entouré que ses rivaux, il a une équipe sans doute plus solide et plus expérimentée sur ce genre de parcours. Il faudra en tout cas qu'il s'accroche. Il a prouvé dans un Grand Prix E3 il n'y a pas si longtemps que dans un sprint à trois, il pouvait battre Pogacar et Van der Poel. Maintenant, en l'absence de Pogacar dans l'Enfer du Nord, je pense quand même que sa plus belle chance reste Paris-Roubaix, et je lui souhaite vraiment de la gagner ».

Profiter du marquage entre Pogacar et Van der Poel

Pour le journaliste Giovanni Zidda, le fait que Wout Van Aert apparaisse en retrait du duo Pogacar-Van der Poel pourrait malgré tout jouer en sa faveur lors du final du Tour des Flandres : « Sur le Tour des Flandres, je pense que, en homme à homme, Mathieu Van der Poel et Tadej Pogacar sont plus forts que lui. Mais il pourrait profiter de cette rivalité ou de certaines ouvertures tactiques pour se glisser dans la bagarre. On sait qu'il est assez fort tactiquement. Il pourra aussi compter sur une équipe assez solide ». Il apparaît en effet que la principale chance de Van Aert au Tour des Flandres tienne dans un marquage total entre Mathieu Van der Poel et Tadej Pogacar, qui pourrait offrir une ouverture au leader de la Visma-Lease A Bike. Mais pour cela, il faudra que Van Aert soit d’abord en mesure de suivre le duo lorsqu’il se portera devant.