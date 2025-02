Cyclisme - Tour de France : Netflix annule tout ?

Thomas Bourseau

Le 112ème Tour de France de l’histoire approche et donnera son top départ à Lille le 5 juillet prochain. D’ici-là, Netflix va diffuser sur sa plateforme la 3ème saison de son documentaire : Au cœur du peloton. Mais ça devrait s’arrêter là. C’est du moins le bruit qui court dans différentes équipes contactées par Le Parisien. Explications.

Comme chaque été, les meilleurs coureurs sillonneront les routes de l’hexagone dans le cadre du traditionnel Tour de France qui fêtera sa 112ème édition entre le 5 et le 27 juillet 2025. Au grand départ de la Grande Boucle, ils voudront tous succéder à Tadej Pogacar, lauréat de l’édition 2024. Néanmoins, il se peut que les caméras de Netflix ne suivent pas les équipes comme ce fut le cas lors des trois dernières années. La plateforme de streaming américaine est de plus en plus présente dans le sport, dévoilant les coulisses d’un quotidien immersif des équipes de football comme Manchester City ou bien du paddock de la Formule 1 dans Drive To Survive.

«Habituellement, fin janvier, on est déjà contacté par Netflix. (…) On n’a pas eu le moindre coup de fil»

Dans le monde du vélo, Netflix suivait sans relâche les coureurs dans le documentaire intitulé Au cœur du peloton. Une série qui compte déjà 2 saisons de 8 épisodes chacune. La saison 3, basée sur l’édition de 2024, est programmée pour le mois de juin avant le top départ du Tour de France 2025. Mais il se pourrait que l’envers du décor de cette Grande Boucle ne soit pas montré par les caméras de Netflix. C’est du moins la tendance qui circule au sein des différentes équipes.

L’une d’elles a communiqué le message suivant au Parisien, plutôt alarmant pour la suite du documentaire Netflix. « Habituellement, fin janvier, on est déjà contacté par Netflix pour des tournages au printemps auprès de certains de nos coureurs. Là, on n’a pas eu le moindre coup de fil. Il semble que le message est clair ».

«Avec Pogacar qui écrase tout, le suspense semble compliqué à maintenir»

Et Le Parisien confirme les craintes du porte-parole de l’équipe française en question. Bien que rien n’ait été officialisé par la plateforme, Netflix n’émettrait plus le souhait de suivre les équipes du Tour de France. Une autre voix participant à la Grande Boucle a d’ailleurs expliqué au Parisien que le quotidien quelque peu répétitif des coureurs et équipes ainsi que la domination de Tadej Pogacar calmerait les ardeurs de Netflix.

« Franchement, c’est compliqué pour Netflix de se renouveler chaque année. On est quand même dans un sport répétitif : bus, course, bus, hôtel, dodo et rebelote le lendemain. Et avec Pogacar qui écrase tout, le suspense semble compliqué à maintenir ». D’autant plus qu’il se murmure que Netflix aimerait se positionner sur le Tour de France des femmes...