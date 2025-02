Cyclisme : Pogacar sur Paris-Roubaix ? La réponse de Mathieu Van der Poel

Alexandre Higounet

La médiatisation de la sortie d’entraînement de Tadej Pogacar sur les pavés de Paris-Roubaix, laissant augurer de la possible participation du champion slovène à l’Enfer du Nord dès cette saison, a commencé à porter ses fruits auprès de ses adversaires. Explication.

Avec sa sortie d’entraînement sur le parcours de Paris-Roubaix, que le staff de l’équipe UAE Team Emirates s’est arrangé pour largement médiatisé, l’hypothèse d’une participation de Tadej Pogacar au prochain Enfer du Nord est clairement soulevée.

Une stratégie pour mettre le doute chez ses adversaires

C’est en tout cas le message qu’a voulu faire passer l’équipe émiratie ces derniers jours, à l’image de Fabio Baldato, l’un des directeurs sportifs, dans les colonnes de La Gazzetta Dello Sport : « Nous avions déjà prévu ce week-end dans le nord en décembre, lors du stage en Espagne avec l'équipe. Tim Wellens était également présent, tandis qu'Antonio Morgado et Nils Politt n'ont pas pu venir en raison de problèmes physiques. Dimanche à Roubaix, c'était une nouvelle séance d'entraînement intense, environ 165 km. Nous sommes entrés sur le parcours 2 km avant le premier secteur pavé et nous les avons tous parcourus y compris les autres cinq étoiles comme Mons en Pévèle et le Carrefour de l'Arbre, et les petits changements avant Arenberg. Jusqu'au vélodrome de Roubaix, mais il était fermé et nous n'y sommes pas entrés ». Et si Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal du Team UAE, a lui démenti une participation de Pogacar dès cette saison, c’est probablement plus dans l’idée de mettre encore plus le feu sous les crânes de ses adversaires qu’autre chose.

« Je pense qu’il a envie de le faire… »

Interrogé en milieu de semaine sur le sujet, Mathieu Van der Poel, l’un des premiers concernés, s’est fait son opinion quant à la participation de Pogacar à Paris-Roubaix, déclarant dans des propos rapportés par la RTBF : « Je ne sais pas s’il sera présent à Roubaix, mais je pense qu’il a envie de le faire. S’il se sent bien au Tour des Flandres, peut-être qu’il y participera ».