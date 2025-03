LeBron James : Le règlement de comptes à Paris !

Pierrick Levallet

Star interplanétaire, LeBron James s’est bâti une très grande réputation en NBA. Yohan Rosso ne s’est toutefois pas dégonflé face au joueur des Los Angeles Lakers pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Arbitre pendant le tournoi, il s’est notamment expliqué avec la légende de 40 ans lors du match entre Team USA et la Serbie.

Véritable légende de la NBA et du basket en général, LeBron James peut parfois voir les arbitres être intimidés par sa prestance et son aura. Mais pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, Yohan Rosso ne s’est pas dégonflé face au joueur des Los Angeles Lakers. Il a notamment eu une grosse explication en plein match lors du Team USA - Serbie pendant le tournoi. Et il n’a pas manqué de se livrer sur ce règlement de comptes.

«Pour moi, ce sont deux humains avant tout»

« Se tromper a des répercussions pour les arbitres. Moi j’ai mis en place un travail de coaching mental avant d’arriver en première division et je m’en sers toujours. À l’époque je devais arbitrer des joueurs et entraineurs que je voyais à la télé quand j’étais enfant. J’ai dû apprendre à ne pas idolâtrer les gens, à ne pas les voir comme des stars. Il y a des entraineurs et des joueurs. Ce sont des humains. Moi je n’ai pas de problème à gérer un LeBron James ou un joueur qui est totalement méconnu. Pour moi, ce sont deux humains avant tout. Nous devons contrôler la rencontre, faire accepter nos décisions. Je n’ai pas de souci avec ça » a d’abord expliqué Yohan Rosso dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«LeBron est sorti du terrain avant le temps-mort»

« J’ai une communication naturelle avec les joueurs. Je suis d’abord à l’écoute, puis j’apporte la réponse. Pour en revenir à LeBron, il y a eu un temps-mort demandé. LeBron est sorti du terrain avant le temps-mort. Donc la règle dit que si un joueur sort dans ces conditions, il faut que le chrono tourne pour qu’il puisse revenir sur le terrain. Je lui explique la règle, il me dit qu’un autre joueur vient de rentrer, et c’est à ce moment qu’on m’appelle pour me dire qu’il y a erreur. Donc je dois le laisser re-rentrer » a ensuite ajouté l’arbitre de Team USA - Serbie.