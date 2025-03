Wembanyama avec une star, la déclaration d’amour

La rédaction

Écarté des terrains jusqu’à la fin de la saison à cause d'une thrombose à l’épaule droite, Victor Wembanyama a affiché des statistiques impressionnantes durant sa deuxième année en NBA avec les San Antonio Spurs. Un joueur «unique» pour Chris Paul qui a fait une déclaration d’amour au jeune crack français pour Bleacher Report.

Auteur d’une deuxième saison en NBA de haut niveau, Victor Wembanyama s’est vu coupé dans son élan à cause d'une thrombose à l’épaule droite. Une blessure qui va l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de la saison, mais bonne nouvelle, les San Antonio Spurs ont annoncé que de nouvelles étapes importantes dans son traitement auraient lieu et qu’il sera de retour à 100 % la saison prochaine. Chris Paul, véritable légende de la NBA et coéquipier de Victor Wembanyama, s’est exprimé à son sujet au micro de Bleacher Report et n’a pas manqué de montrer son amour pour l’ovni français.

«C’est ce qui le rend unique»

«Beaucoup de grands joueurs ont croisé ma route et comme je l’ai dit à Victor plusieurs fois : je suis heureux d’avoir croisé la sienne. Il est très intelligent. Avant chaque match, on enchaîne les quiz sur toutes les thématiques possibles. Même les films Disney n’ont aucun secret pour lui. Il sait tout. Il connaît des choses qu’il n’est même pas censé savoir ! Dans une ligue où la majorité des jeunes passent leur temps sur les réseaux sociaux, Vic débarque à la salle avec un livre. C’est ce qui le rend unique.» explique dans un premier temps le meneur des San Antonio Spurs au sujet de Wemby.

La déclaration d’amour de Chris Paul

Chris Paul continue pour Bleacher Report et déclare :

«Victor est un très bon basketteur, mais il est une meilleure personne encore. Les gens font ce genre de déclaration à tort et à travers, mais je le pense sincèrement. Il pose énormément de questions, un peu comme moi. Donc nos discussions sont passionnantes. D’autant que nous sommes à des stades bien différents de nos carrières puisqu’il vient d’intégrer la ligue et que je suis sur la fin. Son point de vue est donc très intéressant. L’apprentissage se fait dans les deux sens.»