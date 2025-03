Real Madrid : Après Mbappé, ce transfert est réglé à «99 %» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir recruté Kylian Mbappé libre en provenance du PSG l’année dernière, le Real Madrid serait sur le point de faire la même chose avec Trent Alexander-Arnold. L’international anglais aurait refusé une proposition de Liverpool pour prolonger son contrat et l’accord avec la Casa Blanca serait sur le point d’être finalisé.

Depuis maintenant plusieurs mois, le Real Madrid est annoncé sur la piste de Trent Alexander-Arnold. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le latéral droit âgé de 26 ans n’a toujours pas prolongé avec Liverpool et d’après les informations de CaughtOffside, cela ne se produira pas.

Alexander-Arnold a recalé Liverpool

En effet, Trent Alexander-Arnold aurait refusé une offre de prolongation des Reds. Arne Slot aurait pourtant tout fait pour essayer de le convaincre, jusqu’à lui laisser entrevoir la possibilité de devenir le capitaine de Liverpool à l’avenir, mais l’international anglais (33 sélections) aurait tout de même décidé de quitter son club formateur.

Alexander-Arnold se rapproche sérieusement du Real Madrid

Selon CaughtOffside, l’accord avec le Real Madrid serait quasiment bouclé et les négociations terminées à « 99 % ». Le FC Barcelone et le Bayern Munich auraient également été intéressés par Trent Alexander-Arnold, mais les Merengue auraient toujours été confiants et persuadés qu’il finira par rejoindre la capitale espagnole.