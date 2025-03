Transferts : L’OM a signé un joueur de «haut niveau»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant son éclosion au Milan AC, Ismaël Bennacer avait connu une première expérience satisfaisante en Italie, au Empoli. Au moment de son transfert en 2017, le club pointait alors en deuxième division. Mais au final, ce choix s'est révélé payant puisque cette équipe a agi comme un véritable accélérateur de carrière.

Recrue star du dernier mercato hivernal marseillais, Ismaël Bennacer a longtemps ramé. Après un premier essai non concluant à Arsenal, le milieu de terrain s’était engagé avec Empoli en 2017, après un brève détour à Tours. Le club était, alors, à la lutte pour la montée dans l’élite.

Empoli, le début de son ascension

Ancien partenaire du milieu de terrain, Francesco Caputo se souvient de son arrivée en Italie. L’actuel joueur de l’OM était arrivé sur la pointe du pied, mais s’était très vite imposé à Empoli en raison de ses qualités techniques.

« Il a simplifié son jeu »

« Quand il est arrivé, personne ne le connaissait. Il s’est imposé et a grandi, il était déterminant pour l’équipe. Il avait un pied gauche de très haut niveau et il est parvenu à gommer ses défauts. Il a simplifié son jeu et De Zerbi devrait encore exalter ses qualités » a confié Caputo dans des propos rapportés par La Provence.