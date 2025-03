OM : «A 100 %» : Bennacer change d’équipe, il jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Eligible à trois équipes (Algérie, Maroc, France), Ismaël Bennacer a très tôt fait le choix de défendre les couleurs des Fennecs. Un choix purement sportif comme il l'avait avoué au moment de son choix. Mais peu importe, aujourd'hui, la formation est ravi de pouvoir compter sur un joueur présentant un profil rare.

« Mon choix s’est porté sur l’aspect sportif ». En 2016, Ismaël Bennacer changeait officiellement de nationalité sportive et donnait son accord à la Fédération algérienne. Le joueur aurait aussi pu porter les couleurs du Maroc ou de la France, mais il avait repéré une ouverture avec les Fennecs. Et cela s'est très vite confirmé. Présentant un profil rare, Bennacer s’est très vite imposé avec l’Algérie comme l’a annoncé Serge Romano, ancien adjoint de Djamel Belmadi.

Bennacer se différencie de ses partenaires

« Quand on est arrivé, il y avait beaucoup d’anciens devant lui au milieu, ils avaient le monopole mais on a un peu changé les mentalités et mis ceux qui avaient faim. En général, le joueur algérien aime le ballon, un peu moins défendre, dons ses efforts étaient importants pour l’équilibre » a-t-il confié dans les colonnes de La Provence ce samedi.

« Le peuple algérien l’adore »

La date de son éclosion est trouvée. Meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations en 2019, Bennacer est très vite rentré dans le cœur des Algériens. « Sur le tournoi, il nous a été très utile à la récupération, dans la transition offensive. Avant, son jeu était tout feu tout flamme, il a beaucoup progressé sur la gestion des temps faibles et forts. Et sa côte de popularité a explosé. Le peuple algérien l’adore parce qu’il fait l’effort, est humble, n’est pas un « moi je », travaille pour les autres, est toujours à 100 % » a confié Romano. Des louanges qui prouvent que le milieu de terrain a fait le bon choix.