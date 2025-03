Neymar - Messi : Le cadeau de rêve du Qatar !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, une pléaide de stars a peuplé le vestiaire pendant des années dont Neymar et Lionel Messi. Aux yeux de Mamadou Sakho, ex-titi parisien, les supporters des clubs de Ligue 1 et le football français tout court se doit de remercier le Qatar pour ces émotions « exceptionnelles ».

Afin de fuir l'ombre de Lionel Messi au FC Barcelone, Neymar devenait le transfert le plus cher de l'histoire en août 2017. Le PSG s'attachait les services du 3ème du Ballon d'or 2015 et de même pour l'année de son arrivée. Quatre ans plus tard, celui qui est considéré par beaucoup comme étant le meilleur joueur de l'histoire quittait à son tour le Barça pour signer au PSG.

«Il faut remercier le Qatar d'avoir fait vivre dans tous les stades de France des émotions exceptionnelles»

Du point de vue de Mamadou Sakho, joueur du PSG entre 2007 et 2013, le football français devrait tout bonnement remercier le Qatar et le Paris Saint-Germain. « Aujourd'hui, beaucoup de gens retournent leur veste et changent de discours. Ce n'était pas du tout le même en août et septembre (ndlr 2023) quand on a vu les gros noms quitter le Paris Saint-Germain. Ils disaient que le projet du Qatar avait changé, qu'il n'y avait plus Neymar, plus Messi etc. Je pense qu'il faut remercier le Qatar d'avoir fait vivre dans tous les stades de France des émotions exceptionnelles ».

«Un jeune de Troyes ou de Brest n'aurait jamais pu rêver d'avoir Messi dans son stade, ou Neymar»

« Parce que je pense qu'un jeune de Troyes ou de Brest n'aurait jamais pu rêver d'avoir Messi dans son stade, ou Neymar. Ils l'ont fait. Je pense que tous les Français doivent les remercier ». a analysé Mamadou Sakho sur RMC pour l'émission Stephen Brunch.