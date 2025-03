Daniel Riolo - PSG : L'embrouille sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et le Parc des princes, le divorce va être bientôt officialisé d'après Jérôme Rothen, faute de moyens de trouver un accord avec la Mairie de Paris pour le rachat du mythique temple du club. Un déménagement en banlieue est au programme, mais pas à Ris-Orangis contrairement aux informations de Daniel Riolo. De quoi générer une petite brouille sur X ?

Depuis novembre dernier et l'inauguration officielle du Campus PSG à Poissy, il a été spécifié dans la presse par Nasser Al-Khelaïfi en personne qu'un départ du club parisien du Parc des princes est devenu inéluctable en raison du refus de la Mairie de Paris de céder le stade mythique aux propriétaires qataris du PSG. Les rumeurs et informations sur le géolocalisation de l'éventuel nouveau complexe du Paris Saint-Germain en banlieue parisienne sont depuis légion.

«Ris-Orangis ? Ce ne sont que des mensonges, tous ceux qui ont pu sortir ça, ce n'est pas vrai »

Ancien joueur du PSG resté proche de l'institution rouge et bleu, Jérôme Rothen a fait un gros point sur le feuilleton du déménagement du Paris Saint-Germain vendredi soir pendant son émission Rothen s'enflamme. « C'est clair que le stade va se construire ailleurs. Il y a des sites qui sont sortis dernièrement. Certains dans les médias ont parlé du site de Ris-Orangis. C'est totalement faux. Il n'y a pas de stade prévu là-bas, c'est clair et net. Ce ne sont que des mensonges, tous ceux qui ont pu sortir ça, ce n'est pas vrai. Par contre Massy, c'est une question et ça a repris du poids depuis quelques jours. Il reste quand même la possibilité d'avoir deux autres sites où ils avancent aussi sur le projet. Massy a un peu d'avance aujourd'hui, mais les deux autres sites ne sont pas abandonnés. Je pense que ce sera un site pas loin du Campus, l'autre il me semble que c'est Montigny-Le-Bretonneux ».

«Deux semaines de retard… Pas si mal»

Vendredi soir, au terme de sa prise de parole sur le sujet du stade, Jérôme Rothen a confirmé la tendance de ces dernières semaines en faisant à son tour le constat suivant. « Ce qui est officieux et qui va bientôt être officiel, c'est que le PSG va quitter le Parc ». Sous le post X de Rothen s'enflamme, Daniel Riolo a réagi à cette information de départ du Paris Saint-Germain du Parc des princes avec un message lourd de sens envers Jérôme Rothen et son information partagée sur les ondes de RMC quelques heures plus tard. « Deux semaines de retard… Pas si mal ». Pour rappel, l'éditorialiste de RMC avait fait part d'une lecture différente de celle de Jérôme Rothen concernant l'option Ris-Orangis qui était selon ses sources grandement à l'étude...