Verratti - PSG : Riolo relance le clash !

Axel Cornic

Après toute une carrière passée au Paris Saint-Germain, Marco Verratti a été poussé vers la sortie avec l’arrivée de Luis Enrique. Direction le Qatar et Al-Arabi pour l’international italien, un départ qui ne semble toutefois pas avoir mis un terme au feuilleton qui l’oppose à Daniel Riolo.

Inconnu lors de son arrivée de Pescara en Serie B, Marco Verratti est devenu l’une des figures du projet QSI. Mais son aventure au PSG n’a pas toujours été un long fleuve tranquille et la fin n’a pas manqué de soulever énormément de questions, puisqu’il est sorti par la petite porte en septembre 2023.

Verratti et le PSG, une fin précipitée ?

A seulement 31 ans, le milieu de terrain a quitté Paris et l’Europe, pour se lancer dans une aventure assez surprenante avec le club qatari d’Al-Arabi. Certains pensaient qu’il aurait pu avoir encore quelques belles années devant lui en Europe, notamment avec une possible signature en Serie A, championnat qu’il n’a jamais disputé dans sa carrière.

« J’ai entendu une tonne de gens me dire que Verratti valait Modric »

En attendant, en France certains ne l’oublient pas ! C’est le cas de Daniel Riolo, qui a profité de la rencontre entre l’équipe de France et la Croatie de ce jeudi (2-0), pour se rappeler au bon souvenir de Marco Verratti. « J’ai entendu pendant des années une tonne de gens me dire que Verratti valait Modric ou était supérieur à Modric. Mais bon, passons. Ne remuons pas » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport.