PSG - Donnarumma : La presse italienne lâche une bombe

En fin de contrat en 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma serait actuellement en pleine négociations avec le club parisien pour une prolongation. Cependant, à en croire la presse italienne, l’Inter serait très intéressée à l’idée de recruter le portier italien, et pourrait attendre la fin de son bail dans un an et demi pour le signer.

Le PSG continue de travailler dans l’ombre. Au début du mois de février, le club parisien avait officialisé plusieurs bonnes nouvelles avec les prolongations de certains cadres du vestiaire comme Nuno Mendes, Achraf Hakimi, et Vitinha jusqu’en juin 2029. De son côté, Luis Enrique s’est engagé pour deux saisons supplémentaires, jusqu’en 2027. Gianluigi Donnarumma lui, n’a pas été prolongé.

Donnarumma pas encore d’accord avec le PSG pour une prolongation

Si depuis, le gardien italien a retrouvé un bon niveau, des discussions existeraient actuellement entre le PSG et son entourage dans l’optique de trouver un accord. A en croire les dernières révélations de CalcioMercato.com, Donnarumma disposerait d’une offre parisienne sur la table. En revanche, cette dernière ne correspondrait pas à ses attentes financières, avec un écart de 2M€ annoncé par le média italien.

L’Inter très intéressée

Surtout, Gianluigi Donnarumma serait convoité en Serie A. Selon CalcioMercato.com, l’Inter surveillerait sa situation avec attention, et lui aurait déjà fait parvenir son intérêt. Le club milanais pourrait aussi bien dégainer une offre au PSG l’été prochain, ou bien attendre la fin du contrat du numéro 99 en juin 2026 pour agir. Affaire à suivre...