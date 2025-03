F1 - Ferrari : Le terrible aveu de Leclerc !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas forcément très convaincant avec sa 8ème place en ouverture de la saison de Formule 1 en Australie, Charles Leclerc vit pour le moment un week-end assez compliqué en Chine, où il prendra le départ en 6ème position dimanche lors du Grand Prix. Le Monégasque a livré un constat assez inquiétant à l'issue des qualifications. Pourtant, son coéquipier Lewis Hamilton vit un week-end beaucoup moins compliqué, puisqu'il a réussi à s'imposer sur la course sprint.

Dans ce début de saison dominé par McLaren, l'écurie Ferrari a prouvé qu'elle avait les moyens de jouer devant. Grâce à la victoire de Lewis Hamilton sur le sprint avec la manière, l'équipe italienne croit en ses chances pour le Grand Prix de dimanche. Pourtant la 6ème place de Charles Leclerc après la séance de qualifications ne le rassure pas forcément.

Ferrari en difficulté ?

Loin du compte pour la première course de la saison, Ferrari aura l'occasion de faire mieux dimanche en Chine avec la 5ème et la 6ème place sur la grille de départ pour Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Néanmoins il y a encore un écart important avec la tête de course occupée par Oscar Piastri cette fois-ci. « Clairement, par rapport aux autres, on a reculé. Le feeling est meilleur mais je pense que les autres ont amélioré plus que nous. Après l'Australie, j'avais l'impression que si l'on mettait tout ensemble en qualifs, ce qu'on a pas fait, on aurait comblé les trois dixièmes. Je pense qu'aujourd'hui on a tout mis ensemble mais malheureusement, il y a toujours ces trois dixièmes. Pour l'instant, c'est là où l'on se trouve comparé à la McLaren et comparé aux autres » confie le Monégasque au micro de Canal+.

« Je ne m'attendais pas à un miracle »

Visiblement assez frustré par ce début de saison délicat, Charles Leclerc espère toutefois pouvoir afficher de meilleures performances lors de la course. « On a encore pas mal de boulot, ça c'est clair et net. Je ne m'attendais pas à un miracle en qualifs parce que de mon côté je ne suis pas au top sur cette piste là mais je suis quand même satisfait parce que j'ai mis tout ce que j'avais dans ce tour là. Je ne pense pas qu'il y avait beaucoup plus » ajoute-t-il.