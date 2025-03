Un ancien du Real Madrid au PSG, le contrat est parti !

Axel Cornic

Le mercato estival débute dans seulement quelques semaines et le Paris Saint-Germain aurait déjà plusieurs pistes importantes. C’est le cas en Serie A, où Mario Gila aurait vraisemblablement tapé dans l’œil de Luis Enrique et de Luis Campos, même si Manchester City ou encore le Bayern Munich semblent vouloir gâcher la fête.

Beaucoup de choses pourraient bouger cet été. Le PSG prépare déjà son mercato estival 2025 et les premiers noms font déjà surface à quelques semaines de l’ouverture des portes. Ainsi, on a récemment appris que le club parisien suivrait de près un défenseur central qui évolue actuellement en Serie A.

Le PSG craque pour Gila

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, c’est Mario Gila qui aurait séduit Luis Enrique et Luis Campos, à la recherche de renforts défensifs pour la saison prochaine. Le défenseur de la Lazio a été l’une des très belles surprises de la dernière saison en Serie A et il confirme actuellement puisqu’il est l’un des joueurs les plus utilisés par Marco Baroni.

La Lazio veut tout faire pour le garder

Le quotidien italien a toutefois prévenu le PSG, assurant que son club n’aurait aucune intention de le laisser filer cet été. Car un nouveau contrat a été rédigé par la Lazio et il sera bientôt soumis à Mario Gila et ses agents. A noter que l’ancien du Real Madrid pourrait également recevoir des offres d’autres clubs européens, comme Manchester City ou encore le Bayern Munich.