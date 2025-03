«J’ai raccroché au nez de Zizou», la folle révélation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Incroyable, mais vrai ! Toute légende qu’il est pour de nombreux fans de football français, Zinedine Zidane a vu Raphaël Varane lui raccrocher au nez en 2011 lorsque le jeune défenseur sortait de l’entraînement avec le RC Lens et n’avait pas vraiment de temps à lui consacrer. Pour The Bridge, celui qui a finalement signer au Real Madrid grâce à Zidane, Varane raconte.

Zinedine Zidane a tout connu au Real Madrid : la gloire en 2002 avec sa reprise de volée victorieuse contre le Bayer Leverkusen offrant ainsi à la Casa Blanca la 9ème Ligue des champions de son histoire. Pour ce qui est de La Decima, Zidane fut sur le banc en 2014 en tant qu’adjoint de Carlo Ancelotti avant de rafler les 11ème, 12ème et 13ème C1 entre 2016 et 2018 comme entraîneur principal. Au milieu de tout ça, Zinedine Zidane a été le conseiller de Florentino Pérez, président du Real Madrid, et a œuvré pour le transfert de Raphaël Varane en 2011 après seulement une saison chez les professionnels.

«Attends, là je ne calcule pas Zizou ? J’suis un fou»

Raphaël Varane a débarqué au Real Madrid à 18 ans seulement grâce à un appel téléphonique avec Zinedine Zidane. Ou plutôt, une discussion qui a eu lieu par la suite au vu du fait que Varane était overbooké au premier échange avec « Zizou ». « Une idole de jeunesse ? Non, je n’ai pas eu une idole. Après, ma génération… Zizou c’est Zizou. Le transfert au Real ? C’est lui qui m’appelle. C’était une période où c’était mouvementé dans ma vie. J’étais super jeune, je passais le bac et en même temps il y avait un transfert qui se profilait. J’avais beaucoup de sollicitations, des agents qui m’appelaient, des clubs… C’est difficile d’être focus sur un truc. Quand il m’appelle, c’était le soir, j’étais fatigué et il y avait eu l’entraînement etc. Donc au début, je ne calcule pas trop parce que je recevais beaucoup de sollicitations. Au bout d’un moment, je reconnais sa voix. J’ai un blanc, j’ai reconnu son accent. Et quand je me pose je me dis : « attends, là je ne calcule pas Zizou ? J’suis un fou ».

«Non, tu ne vas pas me croire, j’ai raccroché au nez de Zizou»

« Je suis un peu pris de panique et je lui dis : « On peut se rappeler plus tard, je suis occupé ». Il m’a dit « ok pas de soucis, on se rappelle plus tard ». Après on s’est parlé et vu. Mais j’étais sous le choc en fait. J’suis allé voir mon frère, je lui ai dit : « Non, tu ne vas pas me croire, j’ai raccroché au nez de Zizou » (Rires) ». a conclu Raphaël Varane pendant la première émission de la saison 2 de The Bridge.