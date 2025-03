Zidane : «Toxique», il se lâche sur son calvaire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ancien joueur du Real Madrid, où il a évolué pendant deux saisons, dont une et demie sous les ordres de Zinédine Zidane, Danilo a alerté sur la question de la santé mentale et l’impact négatif que peuvent avoir les réseaux sur les joueurs. Pour l’international brésilien, ce problème a atteint son paroxysme lorsqu’il jouait pour la Casa Blanca et a nécessité l'aide d’un psychologue.

Arrivé à l’été 2015 en provenance du FC Porto, Danilo a évolué pendant deux ans au Real Madrid, avec qui il compte deux Ligues des champions obtenues sous les ordres de Zinédine Zidane (2016, 2017). Toutefois, le Brésilien âgé de 33 ans a vécu des moments difficiles lors de son passage dans la capitale espagnole, notamment à cause de critiques sur les réseaux sociaux.

«Les réseaux sociaux sont un environnement toxique»

« Nous avons beau dire que nous ne nous préoccupons pas de ces choses, nous sommes des êtres humains après tout. On ne peut pas s'empêcher de le ressentir. Je ne suis pas accro aux réseaux sociaux, je ne suis pas très attaché. Mais nous voulons être acceptés par les gens, nous voulons recevoir des commentaires positifs. Personne ne veut de commentaires négatifs. Peu importe à quel point vous étudiez, à quel point vous vous préoccupez de votre santé mentale, à quel point vous êtes mature, vous voulez être accepté. Et les réseaux sociaux sont un environnement toxique. Toxique à tous les niveaux », a déclaré Danilo, dans un entretien accordé au Guardian.

«J'ai beaucoup souffert, au point de demander une aide psychologique»

Sur les conseils de Lucas Silva, lui aussi passé par le Real Madrid, ainsi que par l’OM, Danilo a alors commencé à consulter un psychologue : « Le Real Madrid a été le point culminant de ce problème, car c'est le plus grand club du monde. J'ai beaucoup souffert, au point de demander une aide psychologique. À certains moments, j'avais l'impression de ne plus savoir comment jouer au football. Les critiques me faisaient vraiment mal. J'étais complètement pris en otage par les critiques, les réseaux sociaux et tout le reste. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec un psychologue du sport. »