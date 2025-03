Alaphilippe : La nouvelle folie à 18 000€ !

Pierrick Levallet

Ce samedi, lors de la classique cycliste Milan - San Remo a eu lieu, toute l’attention était portée sur le duel entre Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar. Julian Alaphilippe était également de la partie, en plein milieu du peloton. Le Français a d’ailleurs participé à la course avec un vélo particulièrement onéreux.

La folie d'Alaphilippe avec son vélo

Comme le rapporte La Dépêche, Julian Alaphilippe a pris part à la classique avec une monture à couper le souffle. Le coureur a été aperçu sur le BMC Teammachine R Masterpiece. Le vélo est doté d’un cadre entièrement fait à la main et conçu avec des moules sur mesure affichés comme étant sans défaut laissant apparaître le carbone brut, et est également plus léger de 100 grammes comparé aux gammes classiques. Pour le cadre seul, il faut compter 9 000€. Une fois équipé de composants haut de gamme, le tarif monte à 18 000€. Selon Cyclingnews, la monture de Julian Alaphilippe était la plus chère du peloton.

Des Français ont fait mieux qu'Alaphilippe

Ce bijou technologique n’a toutefois pas permis au Français de se hisser dans le top 20 du Milan - San Remo. Julian Alaphilippe a terminé à la 42e place, derrière ses compatriotes Quentin Pacher (29e), Romain Grégoire (30e), Victor Lafay (34e) et Kevin Vauquelin (41e). À défaut de sa performance, le compagnon de Marion Rousse s’est fait remarquer avec cette nouvelle folie pour son vélo.