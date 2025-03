Signature de Neymar, le PSG boucle le coup parfait ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Contre un chèque de 50M€ bonus compris, le PSG pourrait bien avoir réussi à recruter le nouveau Neymar un an après que le meilleur buteur de la sélection brésilienne ait quitté le club de la capitale. C'est en effet le point de vue de Djed Spence, joueur de Tottenham ayant côtoyé Désiré Doué au Stade Rennais. Et ce n'est pas la première fois que ce parallèle est fait entre les deux joueurs.

Après six années passées au PSG et une finale de Ligue des champions notamment, Neymar quittait le club de la capitale pendant le mercato d'été de 2023. Tout juste un an plus tard, sa version « regen » débarquait à son tour au Parc des princes. C'est du moins le ressenti de Djed Spence.

«Il est générationnel, il me rappelle Neymar»

Le défenseur anglais de 24 ans a évolué pendant un temps au Stade Rennais par le biais d'un prêt convenu avec Tottenham. Et alors que Désiré Doué n'avait que 17 ans à l'époque, celui qui est tout juste devenu international français la semaine dernière impressionnait déjà Spence. Invité à s'exprimer sur un de ses coéquipiers qui l'a bluffé par Rio Ferdinand pour Rio Presents, Djed Spence a mentionné Désiré Doué. « Vous connaissez Désiré Doue, du PSG ? (Nous avons joué ensemble) à Rennes, il est générationnel, il me rappelle Neymar. Il est Neymar-esque, un regen. Quand je me suis entraîné avec lui à Rennes, il avait 17 ans et je me disais 'ce mec va devenir fou, mec' et il est au PSG maintenant ».

«Il a toujours aimé toucher le ballon, toujours aimé reproduire les gestes, comme Neymar»

Pour 20 minutes, Winston André tenait en février dernier un discours similaire concernant l'admiration de Désiré Doué pour Neymar, de 13 ans son aîné. « Quand on était petits, c'était Neymar, Neymar, Neymar. En réserve, on avait une télé dans la salle et avant d'aller à l'entraînement, ça mettait des skills. Lui, il aimait bien mettre Neymar. Dès qu'il y avait Neymar, il regardait. Il a toujours aimé toucher le ballon, toujours aimé reproduire les gestes, comme Neymar. Pas qu'il ait essayé de le copier, mais il s'en est inspiré ».