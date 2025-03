«Là, ça devient très compliqué», catastrophe annoncée au PSG ?

Axel Cornic

Si le titre semble tendre les bras au Paris Saint-Germain, un autre exploit historique pourrait se dessiner en cette fin de saison. Les hommes de Luis Enrique n’ont en effet toujours pas perdu un seul match en Ligue 1 et ils pourraient terminer invaincus si leur série de victoire se poursuit, en commençant par l’ASSE ce samedi.

Toujours en course en Coupe de France et en Ligue des Champions, le PSG pourrait déjà remporter un titre majeur ce week-end. En cas de victoire face à l’ASSE et avec des résultats favorables de l’OM, de l’AS Monaco ainsi que de l’OGC Nice, les Parisiens pourraient déjà être intronisés Champions de France, pour la quatrième fois de suite.

« Ils ont une telle avance... »

Mais la Ligue 1 n’est pas le seul objectif, puisque le PSG peut surtout espérer terminer la saison invaincu, ce qui n’est jamais arrivé. D’autres l’ont fait à l’étranger comme Antonio Conte, avec la Juventus en Serie A. « Pour nous, la motivation des derniers matches, c'était le titre. Pour le PSG, c'est différent, parce qu'ils ont une telle avance... Je ne pense pas que le PSG ait déjà réussi cet exploit dans son histoire, donc oui, ça peut pousser les joueurs » a expliqué celui qui dirige actuellement le Napoli, dans L’Equipe.

« C'est le gros danger pour le PSG »

Mais Conte a surtout prévenu le PSG contre tout relâchement, avec un possible faux pas en cette fin de saison. « Une fois que tu atteins l'objectif, il peut toujours y avoir un relâchement psychologique, et tu abordes certains matches avec un peu moins de motivation dans la tête. Là, ça devient très compliqué » a confié le technicien italien. « C'est le gros danger pour le PSG, qui devrait être titré assez tôt. Nous, on n'avait pas de possibilité de se relâcher, car le Milan était là, au contact ».