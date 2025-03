Rabiot : Le terrible aveu du PSG...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le 16 mars dernier, le Parc des Princes accueillait Adrien Rabiot avec des banderoles insultantes à son égard ainsi que contre ses parents. Une affaire qui a largement fait parler et Véronique Rabiot n'a d'ailleurs pas manqué de pointer du doigt la responsabilité de son fils. Le PSG fait preuve d'un certain aveu d'impuissance.

Dès qu'Adrien Rabiot a signé à l'OM, rapidement, la date de son retour au Parc des Princes était cochée. Il faut dire que le choix du joueur formé au PSG avait été vécu comme trahison par les supporters parisiens qui ont ainsi accueilli le milieu de terrain marseillais avec des banderoles insultantes qui créent le scandale.

Le clan Rabiot s'en prend au PSG

Le PSG a ainsi été directement pointé du doigt que ce soit par Adrien Rabiot, directement après le match, ou par sa mère, Véronique, qui s'est notamment entretenu dans le dernier numéro de Complément d'enquête diffusé sur France 2. « Je ne pense pas que ça puisse se produire ailleurs. Nous avons été ciblés, Adrien et moi. Il y a parfois des banderoles (ailleurs, ndlr) qui sont virulentes. Mais on ne cible pas deux personnes », confiait-elle, avant de pointer du doigt la responsabilité de Nasser Al-Khelaïfi : « Il est responsable de ce qu'il se passe dans son stade. Il y a des gens qui peuvent contrôler, qui sont sous ses ordres, tout le monde sait ça, je n'invente rien ».

«Il y a un certain aveu d'impuissance»

Des accusations importantes que le PSG refuse évidemment de confirmer. Néanmoins, une source au sein du club de la capitale, contactée par L'EQUIPE, admet un certain aveu d'impuissance face au déploiement de certaines banderoles au Parc des Princes : « Il y a un certain aveu d'impuissance, certes, mais on ne peut pas accepter un procès pour inaction ». En effet, la banderole anti-Rabiot avait été retirée rapidement.