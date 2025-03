Kylian Mbappé au PSG, la grosse erreur avec sa mère !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’instar d’Adrien Rabiot, Kylian Mbappé fait partie de ses joueurs qui ont décidé de donner la gestion de leur carrière sportive à leurs parents. Pour le joueur du Real Madrid, c’est sa mère qui s’en occupe. Mais voilà que Mbappé aurait fait une erreur à ce propos et cela lui aurait visiblement coûter lorsqu’il était au PSG. Explications.

Mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari est également celle qui s’occupe de sa carrière sportive. Un choix qui a énormément fait parler et suscité de très nombreuses critiques. En effet, la mère de Mbappé ne serait clairement pas la meilleure des agents. Et voilà que Marc Roger, reconnu dans le métier, a appuyé tout cela avec un exemple précis.

« Il serait allé au Real Madrid quand il voulait y aller »

Pour RMC, Marc Roger a évoqué le cas de Kylian Mbappé. Et à ses yeux, avec un vrai agent, le joueur de l’équipe de France aurait pu quitter le PSG pour le Real Madrid bien avant l’été 2024. « J’ai souvent dis en parlant de Mbappé, que s’il avait travaillé avec de vrais agents à l’époque, paix à son âme Mino Raiola ou Mendes, il serait allé au Real Madrid quand il voulait y aller », a-t-il assuré à propos de Mbappé.

« Son entourage a quand même oublié la clause libératoire quand il a signé à Paris »

Marc Roger a poursuivi sur celui qui a tout de même fini par signer au Real Madrid : « Son entourage a quand même oublié la clause libératoire quand il a signé à Paris. Chose qui était le plus importante. Moi je pense qu’au bout de deux ans, il aurait rejoint le Real Madrid et aujourd’hui, il aurait quelques Ballon d’Or. (…) A la fin de la deuxième année au PSG, il voulait partir. S’il avait eu une clause, si des agents avaient travaillé avec lui, il aurait eu une clause, il aurait joué 2 ans à Paris et ça ferait 5 ans qu’il serait à Madrid ».