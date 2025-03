Antoine Dupont : Le transfert après la catastrophe ?

Axel Cornic

Gravement blessé au genou face à l’Irlande, Antoine Dupont a dû faire une croix sur la fin du Tournoi des 6 Nations. Mais le capitaine du XV de France doit également jeter l’éponge pour la fin de la saison en club, avec le Stade Toulousain qui va désormais devoir trouver une solution pour le remplacer.

Considéré comme le meilleur joueur du monde, voire parmi les meilleurs dans l’histoire selon certains, Antoine Dupont va vivre des mois compliqués. Opéré ce lundi, le demi de mêlée va devoir récupérer d’une grave blessure au genou et ne devrait être de retour qu’à l’automne prochain. Mais qui va le remplacer ?

Un joker médical pour Dupont

Cet été, le XV de France va aller en Nouvelle-Zélande pour sa traditionnelle tournée estivale, mais Dupont ne devait pas du tout y participer. Ainsi, tous les yeux se sont tournés d’abord vers le 6 Nations 2026, mais également sur la tournée automnale au cours de laquelle les Bleus vont notamment affronter l’Australie et l’Afrique du Sud. Mais qu’en est-il de son club ? Car le Stade Toulousain ne va pas pouvoir compter sur son demi de mêlée et capitaine pour toute la fin de la saison et le début de la prochaine.

Le Stade Toulousain doit se dépêcher

Paul Graou et Naoto Saito peuvent le suppléer pour le moment, mais le Stade Toulousain va pouvoir faire appel à un joker médical pour remplacer numériquement Antoine Dupont. Il va toutefois falloir faire très vite ! Comme le fait remarquer Le Rugbynistère, le règlement en vigueur cette saison en Top 14 stipule que la demande d’un joker médical auprès de la Ligue nationale de rugby devra être faite avant le 31 mars et a signature officielle devra être annoncée avant le 6 avril. A noter que cet appel à un joker médical est valable uniquement pour les joueurs s’étant blessés avant le 16 mars et dans le cas de Dupont, sa blessure est survenue le 8 mars dernier.