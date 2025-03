«Je trouve ça limite...» : Polémique avec Antoine Dupont ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La blessure d'Antoine Dupont suscite des débats sur sa présence lors des cérémonies de remise de trophées. Alors que la star des Bleus est venue rejoindre ses coéquipiers pour célébrer la victoire au Tournoi des Six Nations, le journaliste Pierre Dorian estime que le Toulousain ne devra pas en faire de même en Top 14 avec le Bouclier de Brennus en cas de sacre de son club.

Victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit, Antoine Dupont va s’absenter plusieurs mois. Les joueurs du XV de France et du Stade Toulousain doivent ainsi apprendre à faire sans la star du rugby tricolore jusqu’à la fin de l’année, comme ce fut notamment le cas le week-end dernier pour les Bleus, victorieux de l’Écosse pour remporter le Tournoi des Six Nations. Comme un symbole, c’est Antoine Dupont qui est venu récupérer le trophée, arrivant en béquille. Une scène que l’on reverra dans quelques mois ?

« Il y en a d’autres des joueurs »

Alors que le Stade Toulousain est bien décidé à conserver le Bouclier de Brennus, le journaliste Pierre Dorian s’est prononcé sur la possibilité de voir Antoine Dupont venir récupérer le trophée en cas de sacre. « Autant pour le XV de France je comprends, il s’est blessé dans l’avant-dernier match, mais trois mois après, non ! On adore tous Dupont, il n’y a pas de soucis, mais je trouve ça presque limite pour les autres. Il y en a d’autres des joueurs », a lâché le journaliste de RMC dans le Super Moscato Show.

« Ce n’est pas gênant »

« D’après moi, il se mettra un peu en retrait. Non ce n’est pas gênant, il les a fait gagner combien de fois ? Il fait un tour avec le Bouclier tout seul et il le prend chez lui s’il en a envie », estime quant à lui Vincent Moscato, n’hésitant pas à s’amuser du statut d’Antoine Dupont : « Le Stade Toulousain, on dit que c’est Lacroix le président, mais c’est Dupont le président ! On a dit que Laporte avait été remplacé par Grill, mais ce n'est pas Grill, c’est Dupont le président de la Fédération française de rugby ! »